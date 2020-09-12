Pandemi bölümüne giriş yeri pencere

Covid-19 hastaları için yapılan yeni pandemi bölümüne personel pencereden giriş yapıyor





Sağlık Bakanlığı tarafından “bir benzeri daha yok” diyerek tanıtılan; Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisindeki ikinci pandemi merkezinin, gerçekten de bir benzerinin olmadığı ortaya çıktı. Sağlık çalışanları, merkeze pencereden giriyor







Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Eylül Çarşamba günü Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisinde açılan ikinci pandemi merkezi, “bir benzeri daha yok” sloganıyla tanıtılmıştı. Söz konusu merkezin, gerçekten de eşi benzeri olmadığı ortaya çıktı.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisinde covid-19 hastaları için yapılan yeni pandemi bölümüne personel pencereden giriş yapıyor.

Söz konusu bölümde hemşirelerin temiz bir şekilde olması gereken alan ve yine hemşirelerin ihtiyaçlarını giderecekleri tuvalet lavabo yeri yok.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Örgütlenme Sekreteri Özgöçmen, söz konusu bölümde hemşireler için temiz bir alan ve tuvalet lavabo olmadığını da ifade etti.

Özgöçmen, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisinde yapılan pandemi bölümüne pencereden giriş yapıldığını kaydetti.

Bakanlığın ‘modern bir yer’ olarak basına tanıttığı pandemi bölümüne pencereden girilmesini eleştiren Özgöçmen, “Bakanlık yaptık oldu mantığıyla hareket etmekte hemşire ve hasta güvenliğini tehlikeye atmaktadır” dedi.

İnsani çalışma koşullarının yerine getirilmemesi halinde bu klinikte görev almayacağını ifade eden Özgöçmen, “gerekirse en sert eylemi koyacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.





İbrahim Özgöçmen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisinde kullanılmayan bölüm kısa bir zaman önce tadilat edilip Pandemi sürecinde hasta yatırılması için boş olarak bekletilmekteydi. Pozitif vakalar artınca dün gece itibariyle hazırlanan bu yere pozitif vakalarımız yatırılmaya başlandı. Gelin görün ki Bakanlık tarafından dün basına modern bir yer olduğu iddiası ile görüntüleri servis edilen kliniğe personel giriş yeri olarak PENCERE gösterilmiştir. Evet yanlış okumadınız "Giriş yeri Pencere". Hemşirelerin temiz bir şekilde olması gereken alan dahi düşünülmemiş, ihtiyaçlarını giderecekleri wc/lavabo yeri organize edilmemiştir. Pandemi servisinde olması gereken temiz ve kirli alan uygulamasını yapacak koşul malesef yokdur.

Meslektaşlarımızı tamamiyle riske atan bakanlık yaptık oldu mantığıyla hareket etmekte hemşire ve hasta güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Şimdi bu yazdıklarımı başka yere çekmek isteyecek herkese cevap olarak söylüyorum, dileyen herkese yerinde olup biteni gösterebilirim.

Sabahtan buyanı aradığım sağlık bakanlığı yetkililerine ulaşamıyorum telefonlara bakmıyorlar ulaştığım kişiler ise başka kişilerin üstüne. Suçu atıyor. İnsani çalışma koşulları bu klinikte ivedi yerine getirilmez ise bu klinikte görev almayacağımızı ve gereğinde en sert eylemi koyacağımızın bilinmesini isteriz.”



