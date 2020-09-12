Gece kulüpleri ve bet ofisleri görmezden gelindi

Gece kulüpleri ve bet ofisleri hala faaliyet gösteriyor



Bakanlar Kurulu’nun ürettiği kararda, 1 Ekim’e kadar kapalı olması kararlaştırılan eğlenceli yerleri başlığı altında diskolar, kulüpler, masaj salonları ve casinolar açıkça belirtilirken, gece kulüpleri ve bet ofisleri görmezden geldi

Ülkede son dönemlerde artan vaka sayılarını önlemek amacı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların ardından toplanan Bakanlar Kurulu’nun ürettiği nihai kararlar akılları karıştırıyor. Kararlarda, diskolar, kulüpler, masaj salonları ve casinoların 1 Ekim tarihine kadar kapatıldığı açıklanırken, kararlarda belirtilmediği için iç bulaşı artırma riski taşıyan gece kulüpleri ve yoğun şekilde hizmet veren bet ofisler hala açık.

Kıbrıs Postası’nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre özellikle gece kulüplerinin kapatılıp kapatılmayacağı yönündeki belirsizlik, hükümetin kararlarındaki boşluklardan kaynaklanıyor ve güvenlik ekiplerinin müdahalesini zorlaştırıyor.



PANAYIRLAR BİLE KAPATILDI, GECE KULÜPLERİ AÇIK

Alınan kararlarda eğlence mekanlarının belirlendiği ilk maddede “eğlence mekanları; clup, disko casino, tombala çekilişleri, sinema, tiyatro, panayırlar vs.” olarak belirlenen mekanlar 1 Ekim tarihine kadar yasaklanırken, barlar, restoranlar ve meyhanelerde de oturma düzenleri ile ilgili kıstaslar getirildi.

Kararlarda 4’üncü maddede yer alan masaj salonlarının kapatılması yönünde ayrıca karar üretilirken, hiçbir kategori arasında yer verilmeyen gece kulüpleri ile ilgili bir karar bulunmaması nedeni ile gece kulüpleri faaliyetlerine devam ediyor.

Gece kulüplerine giden vatandaşların birçoğunun bunu gizli yapması nedeni ile de test yaptırmadıkları ve iç bulaşı tetikledikleri belirtiliyor.

Kimi kesimler ise gece kulüplerinde sex işçiliğinin yapıldığının kabul edilmeyip bu durumunun kulak ardı edilmesi nedeni ile kapatılmadığını belirtiyor.



CASİNOLAR KAPANDI, BET SALONLARINDAKİ YOĞUNLUK ARTTI

İlk etapta ülkeye gelişlerde 3 günlüğüne gelen kişilerden PCR istenmeyeceği kararının ülkeye kumar için gelenlere yönelik bir karar olduğu yönünde tepkilerin gelmesi üzerine, hükümet 24 saat içinde hem bu yöndeki kararını değiştirmiş hem de alınan kararla casinoların 1 Ekim tarihine kadar kapatıldığını açıklamıştı.

Casinolara KKTC vatandaşlarının girmesinin yasak olmasına rağmen bazı KKTC vatandaşının casinolara gittiği polis operasyonlarında göz önüne serilirken, bu süreç içerisinde casinoların kapatılması, belirtilmediği için hala açık olan bet ofislerde de yoğunluğa neden oldu.

Tedbirlerini artırmalarına rağmen yoğun bir şekilde faaliyetlerine devam eden bet ofislerin de iç bulaş riskini artırdığı belirtiliyor.

