Pahalılıkta dünya beşincisiyiz!

Dünyada gıda fiyatları gerilemeyi sürdürdü ancak KKTC’de gıda enflasyonu Aralık’ta tırmanışa geçti, KKTC dünyada zirveye çıktı

KKTC’de Aralık ayında aylık ve yıllık gıda enflasyonu arttı. 2023'te yıllık gıda enflasyonu yüzde 64.35 olarak dünya genelinin çok üstünden seyretti. Gıda ürünlerinde ise zirve dana eti kıyma ve kuzu eti pirzolanın oldu.

İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu kasım ayında yüzde yüzde 83.63, aylık bazda yüzde 5.44 oldu.

Kasım ayında yüzde 61,69 olan gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon ise aralıkta yüzde 64,35'e çıktı.

Bir önceki ay yüzde 1,45 olan aylık gıda enflasyonu da bu ay yüzde 5,94 olarak hesaplandı. Haziran ayında bu veri -0,56 çıkmıştı.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI GERİLEMEYİ SÜRDÜRDÜ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen dünya gıda fiyatları endeksi aralık ayında yüzde 1,5 gerileyerek 118,5 seviyesine düştü.

Endeks, aralıkta dokuz ayın en düşük seviyesine inerken, yıllık bazda yüzde 9 artış gösterdi. Endeks, 2023’ün tamamında ise bir önceki yılın seviyesinin yüzde 15,4 gerisinde kaldı.

FAO Gıda Fiyat Endeksi, ekim ayında şeker, tahıl, bitkisel yağlar ve et fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle Mart 2021’den bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemişti.

Endeks Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından geçen yılın mart ayındaki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 22 düşmüştü. Endeks, savaşla birlikte Mart 2022’de 159,7 puana ulaşarak rekor kırmıştı.

KKTC, DÜNYADA 5'İNCİ SIRADA

Haziran ayında dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler arasında 8'inci, temmuzda 7'nci, ağustosta 5'inci, eylül ayında 4'üncü ve ekim ve kasım aylarında 6'ncı sırada yer alan KKTC, aralık ayında ise yeniden 5'inci sıraya çıktı.

KKTC'den daha yüksek gıda enflasyonu bulunan 4 ülke ise Venezuela (yüzde 280 - Kasım 2023), Lübnan (yüzde 220 - Kasım 2023), Arjantin (yüzde 184 - Kasım 2023) ve Türkiye (yüzde 72,01 - Aralık 2023) oldu.

KKTC'yi (yüzde 64,35) takip eden en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler ise sırasıyla Mısır (yüzde 60,5, Aralık 2023) Sierra Leone (yüzde 59,18 - Kasım 2023), Surinam (yüzde 42,7 - Kasım 2023), Malavi (yüzde 41,7 - Kasım 2023), Zimbabve (yüzde 38,3 - Aralık 2023), İran (yüzde 36,3 - Kasım 2023), Nijerya (yüzde 32.84 - Kasım 2023) ve Gana (yüzde 32.21 - Kasım 2023), oldu.







Aylık en fazla artış dana eti kıyma, yıllık kuzu eti pirzolada oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle:



Aylık Yıllık

Ekmek yüzde 5,83 yüzde 62,56



Tavuk Bütün yüzde 0,00 yüzde 53,45



Süt yüzde 0,00 yüzde 39,21



Hellim yüzde 0,08 yüzde 42,44



Yoğurt yüzde 1,19 yüzde 60,30



Dana Eti Kıyma yüzde 11,26 yüzde 76,52



Su yüzde 10,29 yüzde 55,99



Kuzu Eti Pirzola yüzde 4,96 yüzde 93,43

