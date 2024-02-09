“Pahalılığın gerçek nedenleri ört bas ediliyor”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga, pahalılığın gerçek nedenlerinin örtbas edildiğini kaydetti ve temel ihtiyaçlarla ilgili tedbir almak yerine öteleme yöntemine başvurulduğuna dikkat çekti

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, ülkemizde yaşanan enflasyonu önlemek için hükümetin attığı adımların, esnaf ve zanaatkarların hedef gösterilmesine sebep olduğunu iddia etti.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, zamları esnaf ve zanaatkarların yaptığı yönünde bir algı oluştuğunu vurgulayarak, pahalılığın gerçek nedenlerinin örtbas edildiğini kaydetti.

Tulga, hükümetin enflasyonu düşük tutmak için perakende sektörünü baskı altında tutmaya çalıştığını, sektörün hedef gösterildiğini belirterek fırıncıların yaşadığı durumu örnek gösterdi.

Tulga, ekmekte de bu durumun yaşandığını, enflasyon rakamları düşsün diye fırıncılara ekmeğin fiyatını düşürme baskısı yapıldığını söyledi. Enflasyonun çeşitli baskılarla ertelenmeye alışıldığını vurgulayan Tulga, “bugün enflasyonu baskı altına alsalar da yarın yine patlayacak” dedi.

Tulga, hükümetin bu uygulamayı yapması gereken yerde yapmadığına işaret ederek, ucuzlatılması gerekenlerin akaryakıt, elektrik, kira, gübre gibi temel maddeler olduğunu, KDV’lerin sıfırlanması gerektiğini söyledi.

Hükümetin pahalılık konusunda tedbir almadığının altını çizen Tulga, insanların çok rahatsız olduğuna dikkat çekti.

Perşembe akşamı perakende sektörünü toplantıya çağırdıklarını söyleyen Tulga, bu perakende sektörünün denetlenen yerler olduğunu, ama hükümetin böyle bir tartışma içerisinde olunmasına göz yumduğunu belirtti.

Maliyetlerin çok yükseldiğine işaret eden Tulga, buna rağmen hükümetin enflasyon rakamlarını geri çekmek için sektörleri baskı altına aldığını belirtti. “TEDBİR ALMAK YERİNE ÖTELEME YÖNTEMİNE BAŞVURULDU”

Tulga, temel ihtiyaçlarla ilgili tedbir almak yerine öteleme yöntemine başvurulduğuna dikkat çekerek, Ocak ayında yüzde 3,84 çıkan enflasyon, bu yöntemle önümüzdeki ay yüzde 10 çıkacağı anlamı taşıdığını ifade etti.

Enflasyonu düşürmek için sadece ekmeğin fiyatına değil, başka ürünlerin fiyatına da müdahale edildiğini söyleyen Tulga, aynı durumun maliyetlere rağmen sütte de yaşandığını kaydetti.

Tulga, hükümetin bu uygulamayı yapması gereken yerde yapmadığına işaret ederek, ucuzlatılması gerekenlerin akaryakıt, elektrik, kira, gübre gibi temel maddeler olduğunu, KDV’lerin sıfırlanması gerektiğini söyledi. Elektrikte düşüş olduğu halde paranın fona aktarıldığını kaydeden Tulga, fonunda amacı için kullanılmadığını ifade etti.

Hayatı ucuzlatmanın mümkün olduğuna işaret eden Tulga, dünyada gıda fiyatlarının alınan tedbirlerle birlikte düştüğüne dikkat çekti.

Tulga, hayatı ucuzlatmak için gerekli yatırımların yapılması gerektiğine vurgu yaparak, bununda gübreyi, tohumu destekleyerek, kayıt sistemi ile yerinde kaynakları kullanarak olabileceğini belirtti. “Üretici ve tüketici buluşturulamıyor”

Tulga, tedarik zincirinde de çok büyük bir sorun yaşandığının altını çizerek, üretici ve tüketicinin buluşturulamadığını söyledi.

Tulga, “Bizde siyaseti fonlayanların üzerine gidilemiyor, üreticiye bile çoğu zaman para gitmiyor. Tedarik zincirinde bir sürü halka olduğu içinde birçok ürünler tüketiciye çok zamlı bir şekilde yansıyor. Bu durum çok rahat şekilde giderilebilir. Bir organizasyonla tüketici ve üretici bir araya getirilebilir. Bir organizasyonla devlet ve belediyeler işbirliği ile çok rahat temel ihtiyaç malzemeleri pazara ulaştırılabilir” dedi.

