Gençler için konut, kredi ve kırsal kesim arazileri

Başbakan Üstel, “Gençlerin ülkede kalabilmesi için sosyal konut yapılacak, altyapıları tamamlanan kırsal kesim arazileri dağıtılacak. Gençlerin ev sahibi olabilmesi için düşük faizli, uzun vadeli kredi verilecek” dedi

Başbakan Ünal Üstel, Meriç ve Balıkesir köylerini ziyaret ederek, dağıtılan kırsal kesim arazilerinin alt yapı çalışmalarındaki son durumu yerinde inceledi.

Üstel, önce yarım projeleri tamamlayıp, ardından yeni projeleri hayata geçirecekleri yönündeki sözlerini yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Meriç köyünde 2011’de dağıtımı yapılan arazilerin altyapıları tamamlanamadığı için gençlerin evlerini yapamadıklarını ifade eden Başbakan Üstel, bu arazilerin altyapılarını tamamlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Üstel, tüm kırsal kesim arazilerinin altyapıları tamamlandıktan sonra yeni araziler için proje hazırlanacağını belirterek, Meriç’deki kırsal kesim arazileri için 2 ay önce ihaleye çıkıldığını, altyapı çalışmalarının tamamlanması ardından ileriki günlerde tapuların verilebileceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nde bekleyen bazı yasalar bulunduğuna işaret eden Başbakan Üstel, gençlerin ülkede kalabilmesi için sosyal konut yapılacağını ve yine altyapılarını tamamlayarak kırsal kesim arazileri dağıtılacağını kaydetti.

Başbakan Üstel, gençlerin ev sahibi olabilmesi için Türk Lirası olarak, düşük faizli ve uzun vadeli krediler verileceğini söyleyerek, bu kapsamda hazırlanan kredi paketlerinin, ilgili yasalar Meclis'ten geçtikten sonra açıklanacağını belirtti. Başbakan Üstel, “Gençleriniz altyapısı tamamlanan yerlerde hemen evlerini yapabilecek” dedi.

Yapacakları sosyal konutlarla ev maliyetlerini aşağı çekeceklerini ve bundan yararlanacak kişilerin devletin alacağı harç ve vergilerden muaf tutulacağını söyleyen Başbakan Üstel, hem kredi, hem sosyal konut, hem kırsal konut, hem de destek paketlerinde verilecek kredilerde bir tek bankanın faiz alacağını, aradaki faiz farkını da devletin üstleneceğini belirtti.

MERİÇ VE BALIKESİR

Meriç köyünde 2011 yılında 30 parsel olarak dağıtımı yapılan kırsal kesim arsalarının elektrik ve su altyapıları geçmiş yıllarda tamamlanmıştı. Bu arsalarda bugüne kadar 16 konut yapıldı, 6 konut ise inşaat aşamasında. Tamamlanmış konutların tapularının alınabilmesi ve vatandaşların konutlarına rahat ulaşabilmeleri için 2.5 kilometrelik yolun asfaltlanması çalışmalarına dün başlandı.

Balıkesir'de 2012'de 80 parsel olarak dağıtımı yapılan kırsal kesim arsalarının elektrik ve su altyapıları geçmiş yıllarda tamamlanmıştı. Bugüne kadar 40 konut tamamlandı, 10 konut ise inşaat aşamasında. Tamamlanmış konutların tapularının alınabilmesi ve vatandaşların konutlarına rahat ulaşabilmeleri için 6,5 kilometrelik yolun asfalt ihalesine çıkıldı ve 1 Şubat itibariyle asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

