Öztürkler: “Yeni muhaceret affı önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini söylediği yeni muhaceret affının genel bir af şeklinde daha kapsayıcı olacağını kaydederek, bunun ülkede kaçak duruma düşen, yurt dışında kalmak zorunda kalan veya gerekli sürede işlemlerini tamamlayamayan kişilerin kayıt altına alınması açısından önemli bir adım olduğunu da ifade etti

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yakın zamanda çıkarılan muhaceret affının kapsamının mecliste çok daraltıldığını, gerekli verimin bu nedenle sağlanamadığını ifade etti ve önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini söylediği yeni muhaceret affının genel bir af şeklinde daha kapsayıcı olacağını kaydetti.

Öztürkler bunun ülkede kaçak duruma düşen, yurt dışında kalmak zorunda kalan veya gerekli sürede işlemlerini tamamlayamayan kişilerin kayıt altına alınması açısından önemli bir adım olduğunu da ifade etti.

Yasal ve teknik çalışmaları tamamlanan Muhaceret Affı’nın ülkede kayıtlılığın sağlanması içim yürütülen çalışmaların önemli bir ayağını oluşturduğunu, bunun öyle rast gele yapılmadığının da altını çizen Öztürkler, “Bir yandan ülkede düzensiz kalan ve suça karışan yabancıları deport ediyoruz. Diğer yandan ülkelerinde suça karışmış kişilerin ülkeye girişine engel koyuyoruz. E-Vize çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunun tamamlayıcısı olarak da genel kapsamlı bir Muhaceret Affı’nı yürürlüğe koyuyoruz. Ülkede bir nedenle cezaya düşmüş veya yurt dışındayken cezaya düşmüş yabancıların muhaceret affını son bir şans olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum” dedi.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre Öztürkler, BRT’de Baykan Gürses Özdağ’ın hazırlayıp sunduğu Manşet Artı programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Belediyeler

Görevi devraldığı dönemde Belediyeler konusunda ülkede ciddi bir belirsizlik ortamının hakim olduğunu kaydeden Öztürkler, seçim tarihi, belediye başkanlarının ve muhtarların görev sürelerinin bitecek olmasından kaynaklı yetki sorunları gibi sıkıntıları aşmak için belli bir strateji izlendiğini ifade etti.

Öztürkler, ülkede kaos yaratmadan adım adım bu konularda ilerleme kat edildiğini ifade etti.

Öztürkler, “biliyorsunuz geçen hafta yoğun bir mesaiden sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitemiz, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla ile kabul ederek Meclis Genel Kurulana sevk etti. Birleştirme reformun bir bacağını oluşturuyor, aslında ilk günden itibaren önemine vurgu yaptığım ve bu konuda her fırsatta hassasiyetimi ortaya koyduğum Belediyeler Reformunun en önemli bacağını oluşturan düzenlemelerin 51/95 sayılı Belediyeler yasası olduğunu defaatle söylemiştim ”dedi.

51/95 Sayılı Belediyeler Yasası üzerinde büyük oranda bir mutabakat olduğunu bildiklerini ifade eden Öztürkler, “Bu yasa öyle 4-5 ayda ortaya çıkmamıştır. Çok uzun zamandır, 51/95 Belediyeler Yasa tasarısı üzerinde tartışmalar yapılmış, birçok konu daha önce çalışılmış, belli bir noktaya getirilmiştir. Biz de eksik veya yeni koşullara göre eklenmesi elzem olan konuların tamamlanması aşamasında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Bu yasanın geçmişten günümüze kadar şekillenme sürecine baktığımızda; ana muhalefet CTP’nin, Halkin Partisi’nin ve UBP’nin katkıları vardır” ifadelerini kullandı.

Esas olan belediyelerin daha güçlü finansal ve idari yapılara kavuşması için ortaya kararlı bir siyasi iradenin konması olduğunu dile getiren Öztürkler, “Biz, değişim ve ilerleme adına bu iradeyi toplumsal fayda temelinde ortaya koyuyoruz. Bu bir samimiyet sınavıdır, komitede tartışılan konulara gerek sendika yetkilileri gerekse de komite üyeleri şahit olmaktadır. Herkesten samimi olarak bu süreci dikkatle takip edilmesini rica ediyorum. Yasanın geçmesi için kimin ne çaba koyduğunun halkımız tarafından bilinmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Sendikaların, belediyelerin ve muhalefetin de bu konuya hassasiyetle yaklaştığını, aslında bu dönem tüm milletvekillerinin yaz tatili yapmadan komitelerde çalıştığını kaydeden Bakan Öztürkler, “Tüm partilerimizin milletvekilleri bu yıl yaz tatili yapmamıştır, yoğun şekilde komiteler çalıştırılmıştır. Bu bağlamda da kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte samimiyet ve siyasi irade ortaya koyarak bu önemli yasanın oy birliği ile geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Yarım asırdan fazladır güncellenmeyen eski yasa ile ileriye gidilmesi mümkün olmadığının altını çizen Öztürkler, belediyelerin nefes borusunu tıkayan, büyük projelerin hayat bulmasını engelleyen, günün koşullarına ve ihtiyaçlara cevap veremeyen eski yasanın düzenlenmesinin elzem olduğunu söyledi.

Öztürkler, “Belediyeler reformu dendiğinde; ilk günden itibaren 51/95 Belediyeler Yasasının aciliyetini bildiğimizi bizler için en az belediyelerin birleştirilmesi kadar önemli olanın bu yasa tasarısının yasallaşması adına adım atacağımızı, irade göstereceğimizi söylemiştim. Şimdi bu konuda hep birlikte çalışıp, belediyelerimizin önünü açma zamanıdır” dedi.

-“Kamu güvenliği için tehdit oluşturacak yabancıların ülkeye girişine izin verilmeyecek”

Ülke güvenliği ve huzurunu tehdit eden, suça karışmış, kaçak yaşama alışmış yabancılar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması, ülkede kayıtlılığın sağlanmasına yönelik ciddi adımlar atılacağını söyleyen Öztürkler, “Bu konuda sıfır tolerans noktasında olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu ülkenin kendine has kanunları, kuralları vardır. Burada kalmak isteniyorsa bu kurallara uyulmalıdır” dedi.

Ülkede hem kayıtlılığın sağlanması hem de suçla mücadele konusunda kararlı şekilde çalışıldığını belirten Öztürkler, “Polis Genel Müdürlüğümüz ve Güvenlik Kuvvetlerimizle istişare içerisinde, onların raporları doğrultusunda ve muhaceret sistemimizde yaptığımız çalışmalar çerçevesinde bu konuda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Geçen hafta itibariyle baktığımızda 1000’e yakın yabancının ülkeden deport edildiğini söyleyebilirim ”dedi.

Esas olanın ülkeye girişlerdeki kontrol olduğuna dikkat çeken Öztürkler, bu konuda basına da yansıyan ve sansasyonel isimlerin de yer aldığı listenin Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri ve ilgili paydaşların raporları doğrultusunda değerlendirilerek ülkeye girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

Öztürkler, bu bağlamda “E-Vize” uygulamasının da çok önemli katkı sağlayacağını belirterek “E-Vize” çalışmasının yasal ve teknik adımlarının tamamlandığını bundan sonraki aşamanın bütçe kısmıda olduğunu da kaydetti ve Başbakanın bu konuda kendilerini desteklediğini söyledi.

Ülkeye girişlerde muhaceret sisteminin güçlendirilmesi, entegre sistemlerin devreye sokulması ve sıkı denetimlerle organize suç çeteleri ile adları anılan ve ülkelerinde suça karışmış yabancıların KKTC’ye girişlerinin engellenmesini sağlamak için çalıştıklarını belirten Öztürkler, “Halkımızın huzurunu bozacak, kamu güvenliği için tehdit oluşturacak yabancıların ülkeye girişine izin verilmeyecek. Bu konuda kararlı olduğumu yenilemek isterim” dedi.

Öztürkler, “Ülkede bir yandan kamu huzuru için yürütülen çalışmalarla ülke güvenliğini sağlarken diğer yandan da aslında hem turizm hem de yükseköğrenim alanlarındaki değerlerimizi korumuş oluyoruz. Bu bağlamda da bugün kayıtlılık adına attığımız adımlar ülkenin geleceği, kalkınması adına da çok önemlidir” ifadesini kullandı.

-Öztürkler, “Henüz hedeflediğim, istediğim düzeyde değiliz”

Bakanlığının istediği düzeyde hizmet ağına henüz sahip olmadığını da belirten Öztürkler, personel eksikliğiyle ilgili sıkıntılar olduğunun ifade edildiğini ancak bunun tam manasıyla doğru olmadığını gördüğünü, özveri ile çalışan bürokrat ve personelin olduğunu fakat esas sıkıntının 21. Yüzyılda dijitalleşme ve çağdaş sistemlerden geri kalmalarından kaynaklandığını söyledi.

Öztürkler, Her zaman söylediğim bir söz vardır. Konuşmak kolaydır. İnsan ürettiği kadarı ile saygı görür. Geldiğimiz çağda muhaceret, tabu ve benzeri birimlerimizde vatandaşın hizmete ulaşımı adına ve hizmet ağından faydalanması noktasında içim buruktur. Henüz hedeflediğim, istediğim düzeyde değiliz. İnşallah yürüttüğümüz çalışmalar meyvesini kısa sürede verecektir. Ne zaman vatandaş biri aracılığıyla değil de kendisi internet üzerinden kurulacak otomasyon sistemleri aracılığıyla hiç kimseye ihtiyaç duymadan direkt olarak işini hallettiği zaman iyi bir sistem ortaya koymuş olacağız” dedi.