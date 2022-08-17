DAÜ Yaz Atölyesi başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Yaz Atölyesi, 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü ülke genelindeki 17 liseden 9-10-11-12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı. DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Turizm Fakültesi’nde başlayan Yaz Atölyesi, 26 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar devam edecek.Öğrencilerin yaz döneminde üniversite yaşamının bir parçası olarak akademik anlamda kendilerini geliştirmeleri ve üniversite tercihleri öncesinde çeşitli alanlarda bilgi sahibi olmalarına fırsat tanıyacak olan programdaki dersler, DAÜ öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından veriliyor. Öğrenciler, aynı zamanda kampüs yaşamını ve DAÜ’nün sunduğu olanakları yakından tanıma imkanı buluyor. Sunulan tüm dersler, DAÜ lisans öğrencilerine sunulan mevcut dersler ve konular üzerinden şekillendiriliyor.Öğrenciler, iki hafta boyunca hafta içi her gün seçtikleri programdaki derslere ve aktivitelere katılacak. Programı tamamlayan öğrencilere sertifika takdim edilecek. Dersler ve aktiviteler 10:30 – 15:30 saatleri arasında yapılıyor. DAÜ Yaz Atölyesi’ne şu liseler katılıyor: 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Doğa Koleji, Erenköy Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Levent Koleji, Namık Kemal Lisesi, Polatpaşa Lisesi, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Yakın Doğu Koleji.