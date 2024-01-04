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Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”

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İsias Otel davasında ikinci gün

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Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasının ikinci gününde Önder Cırık’ın kız kardeşi Özlem Arslan dinlendi. Arslan, “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim” dedi.
Sanıklardan şikayetçi olduğunu vurgulayan Arslan, depremi sabah öğrendiklerini ifade etti, Cırık’ın deprem öncesi 3 Şubat’ta kendisine geldiğini ve onda kaldığını söyledi.
Deprem sonrası eşiyle, karayoluyla Adıyaman’a gittiklerini ve vardıklarında bir kum yığınıyla karşılaştıklarını kaydeden Arslan “Otel denilen yerde kocaman bir beton parçası vardı” dedi. Arslan, cehennemi yaşadıklarını söyledi.
-“Biz dün çok yalan dinledik. Kaçak kat çıktıkları çok belli. En son ümidimiz otoparktı, sağ çıkılacak bir bina değildi orası”
“Biz Türkiye’de değildik, Kıbrıs’taydık. KKTC’ye teşekkür ederim, tüm ekip Kıbrıslıydı” diyen Cırık şöyle devam etti:
“Biz dün çok yalan dinledik. Kaçak kat çıktıkları çok belli. En son ümidimiz otoparktı, sağ çıkılacak bir bina değildi orası. Biz yatak çıktığında korkuyorduk, çünkü her yatak çıktığında bir cenaze çıkıyordu.  Ben, 7 yaşındaki oğlumu annemin yanında sevemiyorum, annem üzülecek diye”.
Arslan, Önder Cırık’ın annesinin 4’üncü evre kanser hastası olduğunu da kaydetti.
 
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