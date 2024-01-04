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Güney'de korona alarmı

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Güney Kıbrıs’ta artan vakalar yüzünden hastaneler, klinikler ve huzurevlerine 48 saatlik hızlı testle giriş yapılacak

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Güney'de korona alarmı
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 Güney Kıbrıs’ta korona vakalarının son günlerde artış göstermesinin, bazı önlemleri yeniden gündeme getirdiği haber verildi.
Artan korona vakaları yüzünden hastaneler, klinikler ve huzurevlerine negatif sonuca sahip 48 saatlik hızlı test ibraz edilerek girilmesinin artık zorunlu olduğunu, öte yandan bu yerlerde gerek personel gerek de ziyaretçiler tarafından maske kullanılmasının zorunlu olduğunu yazan Fileleftheros, buna paralel olarak tüm kapalı alanlarda maske kullanılmasının tavsiye edildiğini belirtti.
Bütün bunların Covid hastalığının takibiyle ilgili bilimsel komite ve Sağlık Bakanı Popi Kanari tarafından kararlaştırıldığını yazan gazete, 48 saatlik hızlı test zorunluluğunun hastane, klinik ve huzurevlerine giden tüm profesyoneller ve ziyaretçiler için zorunlu olduğunu ifade etti.
Huzurevleri ve dışarıyla bağlantısı olmayan kapalı yapılarda haftalık testlerin yapılmasına yeniden başlanacağını da yazan gazete, Sağlık Bakanlığının huzur evlerinde aşılama yapılmasıyla ilgili çabayı yeniden üstleneceğini, öte yandan huzur evlerindeki aşılama oranının yüzde 18 olduğunu ifade etti.
Haberde şu an Rum kesiminde 82 kişinin korona virüs tedavisi gördüğü ve bu kişilerden 3’ünün yoğun bakımda olduğu da belirtilirken, pozitif vakaların gittikleri her yerde maske takmasının zorunlu olduğu da kaydedildi.
 
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