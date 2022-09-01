Özkunt, istifasını geri aldı

TKP-Yeni Güçler ile birleşme sürecinin "TDP'yi ele geçirmeye" evrildiği iddiasıyla genel sekreterlik görevi ve MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyuran TDP Genel Sekreteri Özkunt, iki gün sonra istifasını geri aldı



TDP Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Nevzat Özkunt, istifasını geri çekti.

Özkunt, şu açıklamayı yaptı: Toplumcu Demokrasi Partisi’nin dün akşam (önceki akşam) gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında geçtiğimiz günlerde parti genel sekreterliğinden istifama neden olan ilkesel görüş ayrılıklarının giderilmesi ile parti yararını da gözeterek istifamı geri almış bulunuyorum. Partim ve ülkem için toplumumuz içinde yer alarak elimden geldiğince hizmet vermeye çalışacağım.

İnsanlarımızın beklentisi olan solda bütünleşme ve işbirliği çabalarını artırarak ve özellikle yerel seçimlere yönelik çalışmalarımızın yoğunlaştığı bugünlerde “bir şey olmak için değil, ülkem için ne yapabilirim” ilkesi ile hareket eden tüm yoldaşlarımızla mücadeleye devam

Sevgi ve dayanışma ile kalın.”

