UBP’de sular durulmuyor

Yerel seçim sürecine girilen şu günlerde, henüz daha aday belirleme aşamasına gelemeyen UBP’de gündem yine kurultay. İddialara göre, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nun parti başkanlığından “affını istemesi”, gerçekleştirilecek seçimsiz olağanüstü bir kurultay ile Başbakan Üstel’in UBP Genel Başkanı olması ve parti içerisindeki çift başlılığın sona ermesi talep ediliyor

İç sorunlarını çözemeyen UBP, yerel seçimlere odaklanmakta ciddi şekilde zorluk yaşıyorYerel seçim sürecine girilen şu günlerde, henüz daha aday belirleme aşamasına gelemeyen Ulusal Birlik Partisi’nde gündem yine kurultay.UBP’de bitmek bilmeyen kurultay tartışmaları yine gündemde üst sıralardaki yerini korumaya devam ediyorUlusal Birlik Partisi’nde kaynayan kazan nedeniyle, ülkenin en köklü siyasi partisi UBP, yerel seçimler için aday belirleme sürecine giremiyor.UBP’deki iç savaş şu anda yerel seçim gündeminin önüne geçmiş durumda. Siyasi kulislerden elde edilen bilgilere göre; yerel seçimler öncesinde UBP’de olağanüstü bir kurultay gündeme gelebilir.Özellikle amiral gemisi Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi’ni kazanmayı çok isteyen UBP’nin, parti içi kaosu çözememesi halinde yerel seçimlerde hezimete uğrayabileceği konuşuluyor.UBP’de yıllardan beridir devam eden ve kurultaylarda da “UBP sadece genel başkanını değil ülkenin başbakanını da seçiyor” söylemlerine de yansıyan genel başkanın başbakan olması geleneğinin devam ettirilmesi isteniyor.UBP’nin tabandan tavana her kademesinde, parti içerisinde çift başlılık yaşandığı eleştirilerinin yapıldığı ve bu konunun çözülmesi gerektiğine yönelik kulaktan kulağa yayılan ve yükselen söylemler dikkat çekiyor.UBP merkez yönetiminin, yaşanan bu tartışmalardan dolayı aday belirleme sürecinin uzamasından rahatsız olduğu ve partinin güçlü imajının sarsıldığını savunduğu, ayrıca toplumda, hükümetin icraatlarına yönelik rahatsızlıkların yerel seçim sonuçlarına olumsuz yansıyacağı endişesi olduğu ve herhangi bir başarısızlıkta bunun faturasının kime kesileceğinin de ayrıca bir tartışma konusu olduğu kulislerden yansıyan bilgiler arasında.Öte yandan UBP yerel seçimlerde başarılı olursa bu durumun da kimin hanesine artı olarak yazılacağı da ayrı bir tartışma konusu.İddialara göre, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun parti başkanlığından “affını istemesi” ve Ersan Saner döneminde olduğu gibi, gerçekleştirilecek seçimsiz olağanüstü bir kurultay ile Başbakan Ünal Üstel’in UBP Genel Başkanı olması ve parti içerisindeki çift başlılığın sona ermesi talep ediyor.Öte yandan Faiz Sucuoğlu’nun ise bu duruma sıcak bakmadığı, eğer olağanüstü bir kurultay gerçekleştirilecekse dahi kendisinin de aday olacağını dile getirdiği öğrenildi.Ünal ÜstelFaiz Sucuoğlu