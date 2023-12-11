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Özkan Cansu’dan gururlandıran başarı

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Güney’deki American Academy Nicosia’da öğrenim gören Özkan Cansu adlı Kıbrıslı Türk öğrenci, girdiği IGSCE sınavlarının tümünden en yüksek notları alarak büyük bir başarıya imza attı. Cansu’nun fotoğrafları, Güney’de büyük alışveriş merkezlerindeki billboardlara asıldı

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Özkan Cansu’dan gururlandıran başarı
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Güney Kıbrıs’taki American Academy Nicosia’da öğrenimine devam eden Özkan Cansu adlı Kıbrıslı Türk öğrenci,  girdiği IGSCE (General Certificate of Secondary Education) sınavlarının tümünden en yüksek notları alarak büyük bir başarıya imza attı ve okulun “yüzü” oldu.
Aldığı yüksek notlar nedeniyle okul yönetimi Kıbrıslı Türk öğrenciyi onurlandırmak ve başarısını tanıtmak amacıyla bir karar alarak başarılı öğrenci Özkan Cansu’yu, “Okulun yüzü” olarak seçti. Özkan Cansu’nun fotoğrafları, Kıbrıs’ın güneyindeki tüm büyük alışveriş merkezlerindeki billboardlara asıldı.

Katıldığı sınavlarda en yüksek notları alan Kıbrıslı Türk öğrenci Özkan Cansu’nun fotoğrafları Kıbrıs’ın güneyindeki büyük alışveriş merkezlerine asıldı. Asılan posterlerde “Özkan Cansu bütün IGSCE sınavlarından en yüksek notları aldı. Kaliteli eğitime bizimle başlayın” yazısı da yer aldı.
Alışveriş merkezlerindeki dijital panolarda yer alan Kıbrıslı Türk öğrenci Özkan Cansu, ailesine büyük bir gurur da yaşattı.
Başarılı öğrenci Özkan Cansu’nun ailesi, yakınları ve arkadaşları Lefkoşa’daki Cyprus Mall ile Nicosia Mall’da yer alan posterlerle dijital reklamların önünde fotoğraflar çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.
 
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