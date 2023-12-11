DND, iş ortakları ile yeni yılı kutladı

DND, 2023 başarısını kutlamak ve 2024'e hoş geldin demek için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve seçkin davetlilerin katıldığı büyük bir Gala Yemeği düzenledi

Yenilikçi gayrimenkul projelerinin öncü gücü olan DND, 8 Aralık 2023 tarihinde Limak Bafra Deluxe Hotel'de muazzam bir VIP Gala Yemeği düzenledi. Amerika’dan sonra Kuzey Kıbrıs'ta kısa sürede ulaştığı başarılar ve stratejik ortaklıklarla dolu bir yılı işaret eden etkinlik, yaklaşık 650 seçkin konuğun katılımıyla gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla onurlandırdığı geceye Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de katıldı. Gece esnasında yaptığı konuşmada, DND’nin Kurucusu Ozan Dökmecioğlu ile yaklaşık 30 yıldır tanıştığını ve çok iyi bir finans insanı olduğu için Dökmecioğlu'nun büyük başarılar yakaladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, DND ile Kuzey Kıbrıs'a getirdiği yatırım ve istihdam gücünden dolayı DND'yi kutladı. Ayrıca, Ozan Dökmecioğlu gibi bir lidere her zaman güven duyulabileceğini vurguladı. Başbakan Yardımcısı ve Bakan Ataoğlu da yaptığı konuşma esnasında DND'nin Amerika'daki başarısından sonra memleketine getirdiği bilgi birikimi, iş tecrübesi ve yatırım gücünden duyduğu memnuniyeti aktardı.Program, yetenekli koreografileriyle izleyicileri büyüleyen dans gösterisiyle başladı. DJ Haşim Volkan’ın ardından sesi kadar sahne enerjisi ve samimi tavırlarıyla da hayranlık uyandıran başarılı sanatçı Ziynet Sali davetlilerin büyük beğenisini kazandı.DND'nin Kurucusu Ozan Dökmecioğlu, hoş geldiniz konuşmasında Kuzey Kıbrıs'a yönelik girişimin ardındaki ilhamı paylaştı. Mağusa’da doğup büyüyen bir Kıbrıslı Türk olan Ozan Dökmecioğlu, Amerika'daki inşaat şirketinin başarısından ilham alarak yaratıcı, benzersiz ve çevre dostu tasarım ve inşaat tekniklerini kendi memleketine taşımayı amaçladığına vurgu yaparken, sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini söyledi.Dökmecioğlu, inşaat sektöründe geniş deneyime sahip mimar Aynur Zorba Gülol ile kurulan stratejik ortaklığı vurgulayarak kısa sürede elde edilen hızlı ve önemli ilerlemeleri vurguladı.Kuzey Kıbrıs'taki yatırımlarına ve gelecekteki hedeflerine değinen Dökmecioğlu, gayrimenkul sektöründe birçok büyük ölçekli konut projesi, 5 yıldızlı oteller, emekli evleri, sağlık turizmi, beach club ve otel ile eğitim tesislerini içeren iddialı planları özetledi. Bu projeler, DND'nin sunmayı amaçladığı kaliteli yaşam tarzına önemli bir katkı olarak öne çıkarıldı. DND’nin Kuzey Kıbrıs yatırımları sayesinde memlekete kazandırdıkları istihdam ve iş gücü ile gurur duyduklarını belirten Dökmecioğlu, emlak geliştirme alanındaki başarılarıyla Kuzey Kıbrıs’ı yurt dışında başarıyla temsil ettiklerinin de altını çizdi.DND Kuzey Kıbrıs Kurucu Ortağı ve Direktörü Aynur Zorba Gülol, gecede yaptığı konuşmada, tüm iş ortaklarına teşekkür ederek yeni yıl için güzel temennilerde bulundu. DND'nin mevcut projeleri, La Joya Perla, La Joya Perla II, Ulivo, La Joya ve Beach Club & Hotel gibi, yaratıcı tasarımlar, kaliteli inşaat ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini sergilediğini belirten Gülol, projelerin teslimatlarının 2025 ve 2026 için planlanmış olduğunu ve Kuzey Kıbrıs'ta lüks yaşamın yeni bir dönemini vaat ettiğini vurguladı.VIP Gala Yemeği, DND'nin Kuzey Kıbrıs için hayal ettiği parlak geleceğe dair bir gece oldu. Etkinlik, DND'nin başarısının arkasındaki tüm ortaklar, konuklar ve özverili ekip için içten teşekkürlerle sona erdi.