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"Özgürlük mücadelesi gelecek nesillere aktarılmalı"

Büyükelçi Fevzioğlu, Kıbrıs Türkü'nün zor şartlarda varoluş ve özgürlük mücadelesi verdiğini anlatarak, bu tarihi mücadelenin kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı

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"Özgürlük mücadelesi gelecek nesillere aktarılmalı"
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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Fevzioğlu, Gürsel Benan Başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan Büyükelçi Metin Fevzioğlu'na "Şehitler Ölmez Albümü”nü takdim ederek hazırlamış oldukları yeni hazırlanan albüm hakkında bilgi verdi.
Kabulde konuşan Büyükelçi Metin Feyzioğlu Kıbrıs Türkü'nün zor şartlarda varoluş ve özgürlük mücadelesi verdiğini anlatarak bu tarihi mücadelenin kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Derneğin kendisine takdim ettiği “Şehitler Ölmez Albümü”nün nereden nereye gelindiğinin, ne bedeller verilerek nasıl  devlet olunduğunun gelecek nesillere anlatılması açısından çok önemli olduğunu belirten Feyzioğlu, albümün hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.
Dernek başkanı Gürsel Benan da, “ Şehitler Ölmez Albümü”nün hazırlanması için iki yıldır büyük gayret sarf ettiklerini kaydederek “Amacımız Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş ve özgürlük mücadelesini anlatmak, geçmişte yaşananlarla ilgili  farkındalığı artırmak ve şehitlerimizin unutulmamasını sağlamaktır. 1956 yılından günümüze kadar 1830 şehitle ilgili bilgi ve fotoğrafların derlendiği iki ciltlik "Şehitler Ölmez Albümü”nü  büyükelçimize takdim ettik” dedi.
 
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