Özgür Özel, liderimizin huzurundaydı

CHP lideri Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarını ziyaret etti

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye’deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, dün sabah adadan ayrılmadan önce Kıbrıs Türkü'nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarını ziyaret etti.Özgür Özel’in mozoleye çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.Özgür Özel, Dr. Fazıl Küçük’ü sevgi, saygı, özlem ve rahmetle andığını belirterek, Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşmasında verdiği mücadele, bu mücadelede ortaya koyduğu özveri ve fedakârlıkların asla unutulmayacağını belirtti.Özgür Özel’in Anıttepe'yi ziyaretinde Dr. Küçük'ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük de hazır bulundu. Küçük, ziyaretin anısına Özel ve CHP heyetine Dr. Fazıl Küçük ile ilgili kitaplar armağan etti.