Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğini ziyaret eden Özgür Özel, “Acınızı paylaşıyoruz” derken, Dernek Başkanı Ruşen Karakaya da “Suçluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Başka çocuklar ölmesin istiyoruz” mesajı verdi

Türkiye ana muhalefeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden KKTC’li voleybolcu çocuklar için Gazimağusa’da kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğini ziyaret ederek hayatını kaybeden çocukların aileleri ile bir araya geldi.

Özgür Özel ziyarette, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya’ya, dava süreci ile ilgili desteğini paylaştı.

Özel, ziyarette şunları söyledi: "Ziyaretimizin en zor kısmındayız. Yargı sürecini hep birlikte bekliyoruz. Özellikle bir kız çocuk babası olarak yaşadığınız tarifsiz acıyı ve içinizdeki derin acıyı tahmin edebiliyorum sadece.

Bundan sonra bizim görevimiz; 'Şampiyon Melekler'in unutulmaması, yargı süreci noktasında adaletin sağlanması, bütün sorumluların hesap vermesi. Geçtiğimiz aylarda bilirkişi raporu istendi. Bilirkişi raporuna göre tutuklu olması gereken fenni mesullerin iki tanesinin 75 yaşında oldukları gerekçesiyle tutuksuz yargılandıklarını öğrendik ve tabii bu kişiler 75 yaşında oldukları için cezaevi şartlarının yaşlarına uygun olmadığı sebebiyle tutuksuz yargılanıyor. İki otel sahibi, iki tane fenni mesul tutuklu ama en çok suçlu oldukları belli olan ve içerideki tutuklulardan daha çok sorumlu olduğu belli olan iki fenni mesulün yaştan dolayı serbest bırakıldığı bilgisi var ailelerde. Tabii bu akla şunu getiriyor. 28 Şubat davasında 89 yaşında tutuklanıp 91 yaşına kadar tutuklu kalan komutanlar vardı. Şu anda 28 Şubat davasında Çetin Doğan 83 yaşında. Ve 83, 82, 79 yaşında tutuklular var halen, yıllardır. 28 Şubatçılar ne yapmış? Sayın Cumhurbaşkanı'nın canını sıkacak bir iş yapmış 28 Şubat'ta. Bu çocukların canını alan hatayı yapan 75 yaşında, yaşından dolayı serbest. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Adalet Bakanı'na, HSK'ya, vicdanı olan herkese sesleniyoruz. Hem KKTC'nin hem Türkiye'nin canını yakan, bu çocukların canına kast eden iki kişinin derhal tutuklanması gerekiyor."

KARAKAYA: OTELİN YAPIMINDA PAYI OLAN HERKES CEZASINI ÇEKMELİ

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da şöyle konuştu:

"Adalet arayışımız sonuna kadar devam edecek. Suçlular cezasını çekecek. Bu davamızda bize destek olduğunuz, yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz ama otelin yapımında payı olan herkes cezasını çekene kadar biz aileler olarak savaşımıza devam edeceğiz. Çocuklarımızın bizi yukarıda izlerken bizimle gurur duymasını sağlayacağız. Türkiye'de bir daha böyle olayların olmaması için İsias Davası bir adım olacaktır. Bir daha başka çocukların ölmemesi için biz Kıbrıslı aileler, Kıbrıs halkı sonuna kadar savaşacağız."

