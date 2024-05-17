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Özerdağ yemin ederek göreve başladı

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Yüksek Mahkeme Başkanlığına atanan Bertan Özerdağ, törenle yemin ederek göreve başladı

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Özerdağ yemin ederek göreve başladı
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Yüksek Mahkeme Başkanlığına atanan Bertan Özerdağ, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar huzurunda düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.
Yemin Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız yargının önemine işaret etti.
Bertan Özerdağ ise konuşmasında, Yüksek Mahkeme ve Yüksek Adliye Kurulu olarak yargının daha iyi yerlere gelmesi, tarafsızlık ve bağımsızlık anlamında halkın güvenini kazanması hususunda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından Bertan Özerdağ’ın özgeçmişi okundu. Sonrasında ise Özerdağ, yemin ederek görevine başladı.
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik’in yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle Yüksek Adliye Kurulu, bu göreve Bertan Özerdağ’ı seçmişti.
BERTAN ÖZERDAĞ’IN ÖZGEÇMİŞİ…
Bertan Özerdağ, 24 Mayıs 1974 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. 1992 yılında Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden ve 1996 yılında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 – 1999 yıllarında İngiltere’de Essex Üniversitesi’nde Avrupa Birliği ve Uluslararası Ticaret Hukuku üzerine master yaptı ve yüksek lisans derecesi aldı.
Avukatlık stajını tamamlayarak 5 Ekim 2000 tarihinde avukat olarak kaydoldu. 2000 yılından 2006 yılına kadar avukatlık mesleğini icra etti. 1 Haziran 2006 tarihinde Kaza Mahkemesi Yargıçlığına, 1 Ekim 2010 tarihinde Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına, 16 Eylül 2014 tarihinden itibaren Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na ve 16 Kasım 2015 tarihinden itibaren ise Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atandı.
 
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