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Özerdağ, perşembe günü yemin ederek görevine başlayacak

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Özerdağ, perşembe günü yemin ederek görevine başlayacak
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Yeni Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, perşembe günü yemin ederek görevine başlayacak
21 yaşındayken Lefkoşa Barosu’na kaydolan, 5 yılda yargıç tayin edilen, ardından Kıdemli Yargıçlığa, Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na ve Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atanan Şefik, 2015’ten bu yana sürdürdüğü Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevinde 6 seçime başkanlık etti.
Yüksek Mahkeme Başkanlığı nedeniyle Yüksek Adliye Kurulu Başkanı ve Yüksek Seçim Kurulu başkanı görevlerini de yürüten Şefik, Şafak Öneri’den aldığı Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevini Yüksek Mahkeme Yargıcı Bertan Özerdağ’a devredecek.
Narin Ferdi Şefik'in 15 Mayıs'ta yaş haddinden emekliye ayrılacak olmasıyla Yüksek Adliye Kurulu kararıyla Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na seçilen Bertan Özerdağ 16 Mayıs Perşembe günü saat 15.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda yemin ederek görevine başlayacak.
 
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