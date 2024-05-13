Bir avuç börülce 200 TL!

Lefkoşa pazarında börülcenin kilosu 220-250 TL arasında satılıyordu

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte turfanda olarak manav tezgâhlarında yerini almaya başlayan yaz sebzeleri, piyasaya oldukça pahalı giriş yaptı. Lefkoşa pazarında dün rastladığımız “böğrülce (börülce)” kilosu 220-250 TL arasında satılıyordu.

“Bir avuç börülceye bu para verilmez” diyen vatandaşlar, gönlünü ürünün bollaşacağı zamana sakladı. Ancak, manavlar bu yıl fiyatların 100 TL’nin altına inmeyeceğini iddia ediyorlar. Pazar yerinde ayrıca; ayvalanmış fasulye kilosu 200-240 TL’ye; taze fasulye kilosu 120-140 TL’ye; kolakas kilosu 80-100 TL’ye ve kabak kilosu 35-40 TL’ye satılıyordu.

