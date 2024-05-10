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Özel gereksinimli gençler Meclis takımını mağlup etti

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Cumhuriyet Meclisi takımı ile özel gereksinimli gençler arasında oynanan engelsiz futbol maçının galibi gençler oldu. Maçı, özel gereksinimli gençler 7- 2’lik skor ile kazandı.

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Özel gereksinimli gençler Meclis takımını mağlup etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis takımı ile özel gereksinimli gençler arasında engelsiz futbol maçı yapıldı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Lefkoşa'da Atilla Topaloğlu Sahası’nda oynanan maçın galibi ise özel gereksinimli gençler oldu.
Milletvekillerinden oluşan Cumhuriyet Meclisi takımı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Girne, Güneşköy ve Mağusa 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler arasındaki engelsiz futbol maçı, renkli görüntülere de sahne oldu.
Özel gereksinimli gençlerin kendilerine imkan tanınırsa neler yapabileceklerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yapılan maçta özel gereksinimli gençler, "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" diyerek spora olan tutkusunu sahada gösterdi. Dostluk maçını özel gereksinimli gençler 7- 2’lik skor ile kazandı.


-Gardiyanoğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada KKTC Meclis takımına katılımlarından dolayı teşekkür etti.
"Bugün Cumhuriyet Meclisi futbol takımımız ile bir farkındalık maçı yaparak gençlerimizin sahadaki heyecanına ortak olacağız.’’ diyen Gardiyanoğlu, bu gibi etkinliklerin özel gereksinimli bireyler üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini söyledi ve artarak devam etmesini diledi.


-Kürşat
CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat da, engelli bireylerle sadece Engelliler Haftası’nda değil, sürekli daha çok sosyal ortamda bir araya gelmeyi arzuladıklarını ifade ederek, onlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


-Uluçay
CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay ise konuşmasında, engelli bireylerle bir arada olmaktan ve spor yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.
 
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