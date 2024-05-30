3 ani ölüm vakası

Paşaköy, Yeniboğaziçi ve Gazimağusa'da üç ani ölüm vakası meydana geldi



Polis basın bültenine göre, Paşaköy’de sakin Kamil Başarı (E-68) dün 09.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başarı'nın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.







-Yeniboğaziçi’nde aniden rahatsızlanan şahıs yaşamını yitirdi



Yeniboğaziçi’nde sakin Tahir Akartürk (E-90) dün akşam evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.



Polis, Akartürk'ün cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadığını bildirdi.





-Gazimağusa’da otel odasında rahatsızlanan şahıs kurtarılamadı





Öte yandan Gazimağusa’da bir otel odasında ülkede turist olarak bulunan Selahattin Güriş (E-71), aniden rahatsızlanarak ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güriş'in cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadığı açıklandı.

Her üç kişinin ölüm nedenleri, yapılacak otopsiler sonucunda tespit edilecek.

