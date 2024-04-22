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Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutladı.

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Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı
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Özçınar mesajında, bayramın çocuklara yaşattığı sevinç ve neşeyle büyüklerin de her yıl farklı bir heyecan duyduğuna işaret etti.
Bu özel günde, yarınların güvencesi olan çocukların gözlerindeki ışıltının umutlarını daha da artırdığına vurgu yapan Özçınar, şunları kaydetti:
“Bizlere düşen görev ise, her konuda bilinçli, ufku geniş, yarının aydınlık yüzünü temsil eden çocuklar yetiştirmektir.
Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyor, çocuklarımıza barış ve huzur dolu bir dünya diliyorum.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”
 
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