Özçınar 23 Nisan kutlama törenine katıldı

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende 1 dakikalık saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve şiir okunmasının ardından sona erdi.
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