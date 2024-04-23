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Özçınar 23 Nisan kutlama törenine katıldı

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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bugün saat 09.00’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kutlama törenine katıldı.

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Özçınar 23 Nisan kutlama törenine katıldı
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Belediye’den yapılan açıklamaya göre, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende 1 dakikalık saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
 
Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve şiir okunmasının ardından sona erdi.
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