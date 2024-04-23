Özçınar 23 Nisan kutlama törenine katıldı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bugün saat 09.00’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende 1 dakikalık saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve şiir okunmasının ardından sona erdi.