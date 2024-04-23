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“Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışmaları” yarın DAÜ’de yapılıyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi iş birliğinde “Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışmalarına” ev sahipliği yapacak.

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“Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışmaları” yarın DAÜ’de yapılıyor
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DAÜ’den yapılan açıklamaya göre yarışmalar yarın saat 09.00’da DAÜ Turizm Fakültesi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nda (BTYO) başlayacak. 
Öğrenciler, yerel mutfak, kokteyl, barista, servis, genel turizm, sepet, bilişim (yazılım ve donanım), inşaat (el çizimi ve bilgisayar destekli çizim), harita, elektronik, elektrik (kumanda ve tesisat) ve bilgisayarlı muhasebe alanlarında yarışacak.
Toplam 12 meslek lisesinden 200’ü aşkın öğrencinin yarışacağı yarışmalarda öğrenciler DAÜ Turizm Fakültesi uygulama mutfakları, Tower Barista Café ve BTYO’daki laboratuvarlarda yer alacak yarışmalarda performanslarını sergileyecekler.
Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri ileri bir tarihte düzenlenecek olan ödül töreni ile takdim edilecek.
Dereceye giren öğrencilere DAÜ tarafından burs imkanları da sağlanacak. .
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