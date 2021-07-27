Özcafer istifaya hazırlanıyor

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, bu sabah basın toplantısı düzenleyecek. Özcafer’in istifa edeceği ifade ediliyor



Hükümetin küçük ortağı Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri Afet Özcafer, bu sabah saatlerinde basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Özcafer’in istifa edeceği iddia edildi.

Afet Özcafer, bugün saat 11.00’de Eziç Lefkoşa’da bir basın toplantısı yapacak.

Edinilen bilgilere göre Özcafer, bugünkü basın toplantısında istifa nedenine ilişkin detayları geniş bir şekilde açıklayacak.

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde DP’nin sorumluluğunda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Milletvekili Koral Çağman’ın yerine, 5 Temmuz tarihinde, partinin Genel Sekreterlik görevinde bulunan Afet Özcafer’in atanması için gerekli resmi yazı Başbakan Ersan Saner’e iletilmişti.

DP MYK’sının Başbakan Saner’e sunduğu Özcafer ismi Başbakan tarafından reddedilmiş, Çağman göreve yeniden atanmıştı.

