Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis’in pasaport sözleri konusunda “Talebelik yıllarında kullanmış olabilirim. Pasaportun nerede olduğunu hatırlamam. İptal edecekmiş. Buyursun dünden iptal etsin. Benim bir itirazım yok” dedi



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK canlı yayınında Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtladı. Rum yönetimi, Türkiye ve KKTC’nin ilan ettiği ikinci Maraş açılımına Kıbrıs Türklerine verilen AB pasaportlarının iptali ile misillemeyi planlamasıyla ilgili Tatar, 'İptal edecekmiş? Buyursun dünden iptal etsin. Benim bir itirazım yok.' dedi.

Tatar açıklamasında şunları söyledi;

“Bütün bu hareketlerin ardında Rum-Yunan ikilisi vardır. Onlar hem Avrupa Birliğin'dedir, aynı zamanda dünyanın bize yaptığı büyük haksızlık 1964'te alınan bir kararla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin güya tek hükümeti vardır. O hükümeti yönetenler Kıbrıs Rumlarıdır. Kıbrıs Cumhuriyeti adına yaptıkları şikayetler de yankı buluyorlar ve bir takım kararların açıklanmasına vesile oluyorlar.

Netice itibarıyla Kıbrıs'ta 2 ayrı halkın olduğunu, 2 ayrı devletin olduğunu bütün dünya biliyor. Kıbrıs'ta 2 saat dolaşan görecektir ki 2 ayrı devlet vardır, 2 ayrı halk vardır. ve 1974'ten sonra zaten 2 bölge oluşmuş Kıbrıs Türkleri kuzeyde, Kıbrıs Rumları güneyde. Ve ortak bir noktamız da kalmamıştır.

Şu anda gerçekten büyük bir istikrar vardır. İstikrar ve barışın devamı için yan yana yaşayan 2 devletten başka bir çözüm modeli olamaz. Federasyon dedikleri ortaklık cumhuriyeti 1960 anlaşmasına benzer bir yapının oluşması için çok konferanslar, çok müzakereler referandumlar ama hiç biri başarılı olamadı. Rodos Girit'ten son buranın da 13. ada olarak Yunanistan'a bağlanması ve büyük Yunanistan hayalleriyle bütün politikalarını bunu üzerine oturtmuşlar. Bu model üzerine bir anlaşma olmayacağını Avrupa Birliği de iyi bilir, Rusya da bilir. Biz şu anda doğru yolumuzdan şaşmamalıyız.

Burada asla ulusal çıkarlarımız bakımında asla geri adım olamaz. Ben "ulusal çıkarlar" diyorum. Çünkü ben o siyaseti temsil ediyorum. Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş'lardan bu yana son 100 yıldır İngiltere'ye kiralanmasından sonra burada varlığımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle yürütebiliyoruz. Türkiye, Anadolu insanı bizim yanımızda olmasaydı, Mehmetçik gelmeseydi, Mewhmetçik'ten önce Türkiye'den gelen çeşitli statüde komutanlar her türlü askeri destek her türlü dayanışmayla buralarda var olabildik.

Erenköy'de bizim öğrencilerimizi katlederlerken Cengiz Topel geldi burada şehit düştü. Uçaklar geldi EOKA'cıları püskürttü. Dolayısıyla böyle bir geçmişi olan bir millet sadece vefa duygusu değil gerçekçi ve geleceğe baktığımızda emin ellerde Türkiye ile birlikte hareket etmemiz lazım.

RUM LİDER'E "PASAPORT" YANITI

1960 doğumluyum. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti vardı. O zaman veriliyordu. Talebelik yıllarında kullanmış olabilirim. Ondan sonra kullandığımı hatırlamam. Pasaportun nerede olduğunu hatırlamam. İptal edecekmiş? Buyursun dünden iptal etsin. Benim bir itirazım yok. Bizim epey sayıdaki insanımız bu pasaportu neden aldı? Çünkü Avrupa Birliği içerisinde vizesiz seyahat edebilsin diye. Veya İngiltere'ye gidiliyordu. Bazı aileler çocuklarını oraya gönderiyorlardı. Daha ekonomik okuyabilirsinler diye bu pasaporttan yararlandılar.

Dolayısıyla o insanlık hakkıdır. Bizim siyasetimiz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak kurucularıdır Kıbrıs Türkleri. Onlar meseleyi alıp başka yerlere çekiyorlar. Herhalde bizim bu saatten sonra bir pasaport için burada ulusal çıkarlarımızın zarar görmesini asla kabul edemeyiz. İptal ederse etsin.

TALAT VE AKINCI'YA ÇAĞRI

Benim söyleyeceğim şudur... Son günler epey tartışma oldu. Mehmet Ali Talat'a da sayın Akıncı'ya da sorarım. Madem onlar bu kadar meraklıydılar Kıbrıs meselesine ikisi de Cumhurbaşkanlığı yaptı. Neden çözemediler? Annan Planı'nda Sayın Mehmet Ali Talat başrollerdeydi. Partisi iktidardaydı burada. O zamanlar "evet" dersek dünyaya bağlanacaktık. Bütün ambargolar hep üzerimizden kalkacaktı. Rum tarafı "hayır" derse cezalandırılacaktı. Rum tarafı "yüzde 75 hayır" dedi Annan Planı'na mükafat Avrupa Birliği'ne alındı. Ve Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa Birliği.



