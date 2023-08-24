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Kaza Tapu Amirliklerinde randevu sistemi, 1 Eylül’den itibaren kaldırılıyor

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Kaza Tapu Amirliklerinde randevu sistemi, 1 Eylül’den itibaren kaldırılıyor
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Kaza Tapu Amirliklerinde yapılan işlemlerde randevu sisteminin 1 Eylül’den itibaren kaldırılacağı, vatandaşların randevu almadan işlemlerini yapabilecekleri açıklandı.
İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Müdürlüğe bağlı Kaza Tapu Amirliklerinde yapılan işlemlerde değişikliğe gidildiği duyuruldu.
Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Ali Alioğlu konuya ilişkin açıklamasında “vatandaşların işlerini rahatlatmak adına randevu sisteminin kalktığını, artık vatandaşların beklemek zorunda kalmayacaklarını” belirtti.
Alioğlu, “pandemi dönemi başlatılan işlemlerin sağlık açısından daha güvenli yapılabilmesi için hayata geçirilen ve günümüze kadar uygulanan randevu sisteminin, işleyişi rahatlatmak adına 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren son bulacağını ve vatandaşların Kaza Tapu Amirliklerindeki işlemlerini randevu almadan yürütebileceklerini” duyurdu.
 
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