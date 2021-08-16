Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2021 Yaz Dönemi kapanıyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2021 Yaz Dönemi kapanış töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar'ın katılımıyla 26 Ağustos'ta Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Saat 10.00’da gerçekleştirilecek

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 6-17 yaş çocuklar için düzenlediği yaz dönemi eğitim programında sona yaklaşılıyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir okullarından ve arkadaşlarından ayrı kalan öğrenciler, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yaz programında bir araya gelerek eğlenceli aktiviteler ile yeni eğitim dönemine başlamadan önce yararlı bir hazırlık dönemi geçirmiş oldular.Yüz yüze eğitimle devam eden 2021 yaz döneminin kapanış töreni de yine yüz yüze gerçekleştirilecek. Kapanış Töreninde öğrencilere topladıkları kredilere göre bronz, gümüş ve altın sertifika verilecek. 26 Ağustos 2021 Perşembe günü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 10.00’da yapılacak tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.Uzaktan eğitim sürecinde çocukların sosyallikten uzak bir şekilde bilgisayar başında eğitim gördüklerini hatırlatan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Pandeminin gerektirdiği tüm sağlık önlemlerini titizlikle uygulayarak, yüz yüze düzenlediğimiz yaz dönemi eğitiminin en önemli hedeflerinden biri öğrencilerimize kaliteli ve öğretici-eğlendirici bir sosyallik olanağı yaratmaktı. Bu amacımızı başarıyla gerçekleştirdik. Çocuklarımız, bütün bir yıl online eğitimle bilgisayar başında geçen günlerin ardından yaşıtlarıyla sosyalleşmenin, doğanın, denizin tadını çıkardılar, kendi robotlarını yaptılar, kendi evlerini odalarını tasarladılar ve ışıklandırdılar, annelerine kremler hazırladılar, büyük annelerinin ilaçlarını yakından öğrendiler, spor ve dans aktiviteleri ile sağlıklarını geliştirdiler” ifadelerini kullandı.Yaz dönemi eğitim programı ile öğrencilerin bilimden, sanata, müzikten dansa ve su sporlarına kadar pek çok etkinlikle kaliteli ve keyifli zaman geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Yürüttüğümüz yaz dönemi eğitim programı ile öğrencilerimizi Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim dönemine zihinsel ve bedensel olarak hazır hale getirdik. Tamamladığımız yaz dönemi eğitimlerini, Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın eşi Sayın Sibel Tatar’ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz kapanış töreniyle taçlandıracağız” ifadesini kullandı.