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Ova fareleri evlere kadar geldi

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Ova fareleri evlere kadar geldi
17 Temmuz 2020 Cuma 15:38

ÖZEL HABER

Ülkemizde yaz ayların en sıcak günlerinin yaşandığı bugünlerde özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın son zamanlarda sayıları oldukça artan ova farelerinden dolayı mağdur oldukları bildiriliyor.

Son iki yıldır yağışlı geçen kış ve ilkbahar ayları nedeniyle her tarafta otların çoğalmasıyla birlikte fare popülasyonun oldukça arttığı belirtilirken, ova farelerinin bahçelerde birçok ürüne zarar verdiği ve üreticilerin mağduriyet yaşadığı gelen bilgiler arasında.

Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde tarlalarında yaz sebzesi ve meyvesi yetiştiren üreticilerin olgunlaşan ürünlerinin ova fareleri tarafından kemirilmesi nedeniyle hasat yapamayacak duruma geldikleri bildirilmekte.

Öte yandan ova farelerinin son günlerde köylerde ve şehirlerde de görülmeye başlandığı belirtilirken, bu konuda birçok vatandaşın hastalık kapma endişesi yaşadıkları ifade ediliyor.

Ova fareleriyle mücadele için başta Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi ile yerel yönetimlerin harekete geçmesi gerektiğine dikkat çeken üreticiler ve vatandaşlar, ova farelerinin popülasyonun hızla atış göstermesinin ilerleyen günler için büyük tehlikeler içerdiğine vurgu yaptılar.  

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