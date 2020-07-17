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Boğaz piknik alanında temizlik çalışması başlatılıyor

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Boğaz piknik alanında, Turizm Bakan Evren’in girişimi ve Girne Belediyesi’nin duyarlılığıyla temizlik çalışmaları başlatılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Evren "“Temizlemek değil, önemli olan temiz bırakabilmek!” dedi

Boğaz piknik alanında temizlik çalışması başlatılıyor
17 Temmuz 2020 Cuma 15:46

Boğaz piknik alanı ile ilgili sosyal medyada gündeme getirilen çöp sorununa karşı, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’in girişimleri ve Girne Belediyesi’nin duyarlı yaklaşımı ile 18 Temmuz Cumartesi (yarın) saat 06.00’da bölgede temizlik çalışmaları başlatılıyor.

Konu ie ilgili olarak Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Boğaz piknik alanında yaşanan çöp ve çevre kirliliği ile ilgili olarak, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile irtibata geçerek, bölgede temizik çalışmaları başlatılıyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, ülke insanının sosyalleşebileceği, doğa ile iç içe güzel vakit geçirebileceği ender ormanlık alanlarından biri olan Boğaz piknik alanının, sosyal medyaya yansıyan görüntüsü karşısında konuyu Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye aktardığını belirtti.

Bakan Evren, sorumluluk alanı dışında olmasına karşın, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün hassasiyetle konuya yaklaştığını ve bölgede bir temizlik çalışması başlatacağını, Girne Belediyesi’nin sorumluuk alnı içerisinde olmamasına karşın, duyarlılık göstererek, Boğaz piknik alanında temizlik çalışmaları başlatacak olmasından dolayı da Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü başta olmak üzere, Belediye yetkililerine teşekkür etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, temizlemenin değil, temiz bırakmanın önemine de vurgu yaparak, vatandaşların daha duyarlı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

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