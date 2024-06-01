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Ötüken Özel Eğitim Okulu’nun duvarları renklendirildi

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Ötüken Özel Eğitim Okulu’nun duvarları renklendirildi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Ötüken Özel Eğitim Okulu’nun duvarlarını renklendirdi.
DAÜ'den verilen bilgiye göre, Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde bitirme projesi kapsamında yapılan sosyal sorumluluk projesi, Onalt Grup bünyesinde bulunan CBS Onaltis sponsorluğunda hayata geçirildi.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya tarafından yürütülen bitirme projesine öğrencilerden Ertan Akıncıoğlu, Oğuz Altay, Nisanur Meci, Çağlar Doğukan Uludağ ve Tibet Sönmez katılarak destek verdi. Onalt Şirketler grubundan ise direktör Halil Onalt, Nezih Onalt ve Gürkan Onalt ve Reklam Müdürü Mustafa Gözlüklü’nün de bulunduğu etkinlikte “23 Nisan ruhu” duvarlara yansıtıldı.
Ötüken Özel Eğitim okulunun sorumlu öğretmeni Özge Yiğit, etkinlikten ötürü teşekkür etti, etkinlik sponsoru Onalt Group Direktörü Halil Onalt ise, bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
 
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