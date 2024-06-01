LBO’dan Dünya Çocuk Günü Özel Konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), LBO Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu’nun da yer aldığı Dünya Çocuk Günü Özel Konseri verdi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre konser, Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde verildi.Orkestra Şefliğini Oskay Hoca’nın, Koro Şefliğini Hare Yakula’nın üstlendiği konserde Minikler Korosu, Yıldızlar Korosu ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Lefkoşa Belediye Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştı. Konserde, final şarkısı olan “Çocuklar Barışla Doğsun” parçasında konuk çocuk koristler de LBO çocuk korolarına eşlik etti.-HarmancıLefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet yaptığı konuşmada, çocukların herkesi çok gururlandıran bir performans ortaya koyduğunu ifade ederek, en büyük alkışın Dünya Çocuk Günü’nde onların hakkı olduğunu söyledi.LBO Çocuk Korosu’nun 80’in üzerinde katılımcıya ulaşmasının önemine atıfta bulunan Başkan Harmancı, koro şefi Hare Yakula’nın tüm çocuklarla tek tek ilgilendiğinin ve yola çıktıkları günden beri büyük gurur yaşattığının altını çizdi. Başkan Harmancı, Şef Oskay Hoca ve orkestra yanında diğer bir teşekkürü de bu gecenin düzenlenmesinde büyük emeği olan LBO Sorumlusu Direnç Sarıca’nın hak ettiğini dile getirdi.LTB Başkanı Mehmet Harmancı sözlerini “Umarım dünyadaki tüm çocuklar bu akşamki gibi şarkı söyleyebilir, gülebilir ve eğlenebilir; Gazze’deki, Refah’taki çocuklar da gülebilir, eğlenebilir” diyerek noktaladı.