Oteller yılbaşında karantinasız giriş istiyor

Turizm Bakanı Ataoğlu, otellerin geçtiğimiz hafta “yılbaşında karantinasız giriş” talebinde bulunduğunu ancak kararı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin vereceğini vurguladı



Ülkedeki otel ve kumarhane işletmecilerinin hükümete, hükümetin de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne, karantinasız girişlere izin verilmesi konusunda baskı yaptığı iddia edildi. Baskı, 3 gün için değil, 5 gün için karantinasız girişlere izin verilmesi konusunda yapılıyor.

Öte yandan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, “yılbaşında karantinasız giriş” iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Otellerin, geçtiğimiz hafta “yılbaşında karantinasız giriş” talebinde bulunduğunu, talebin geldiği süreçte vakaların “istenilen seviyede” seyrettiğini belirten Bakan Ataoğlu, “Yapılan öneride, hem ülkeye karantinasız gelecek olanların, hem de çalışanların otelden hiçbir şekilde ayrılmayacakları belirtilmişti” dedi.

Ancak şu an yerel vakaların arttığını, Türkiye’nin İngiltere’den gelecek uçuşları durdurduğunu anımsatan Ataoğlu, “Artık esas olan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin vereceği sağlıklı karardır” şeklinde konuştu.

Ekonomide ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Ataoğlu, “Ama en önemlisi sağlık” diyerek, “Bu dönemde ülkeye gelecek olan turistler otel dışına çıkarsa, bu durum bulaşa sebep olur” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, “Üst Komitenin vereceği karar çok önemli” dedi.

