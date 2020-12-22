İngilizlerle ilgili önlemler alınacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs’ın güneyine gelen ve Kuzey’e geçmek isteyen İngilizlerle ilgili önlemler alacaklarını vurguladı



Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulunda Koronavirüs salgını karşısında alınacak yeni tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pilli, virüsün İngiltere’de mutasyona uğradığını ve bu durumun tüm dünyaya ilan edildiğini belirterek, “Mutasyona uğrayan virüsün yüzde 70-80 oranında bulaş oranının arttığı söyleniyor ancak insana ne kadar zarar verdiğine yönelik net bir şey yok. Net olan tek şey; virüs mutasyona uğramış durumda” dedi.

Virüsün mutasyona uğraması nedeniyle tedbirleri artırmak zorunda olduklarını ifade eden Pilli, “Mutasyona uğrayan virüsün ülkemize gelmemesi için tedbir almak mecburiyetindeyiz” diyerek, “Türkiye, İngiltere’ye uçuşları yasaklamış durumda. Güney de karantina kararı almış ama yasaklamamış durumda” dedi.

Kıbrıs’ın güneyine gelen ve Kuzey’e geçmek isteyen İngilizlerle ilgili önlemler alacaklarını belirten Pilli, “Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Üst Komite ve Sağlık Bakanlığı 7 gün 24 saat çalışıyor. Şartlar her gün değişiyor” şeklinde konuştu.



AŞILAR… “2 YENİ BUZDOLABI SİPARİŞ ETTİK”

Aşılar konusuna değinen Pilli, -70 derecede saklanması gereken yeni nesil RNA aşılarının nerede saklanacağı yönündeki sorulara yanıt vererek, “İki tane, -70 derecelik buzdolabımız mevcut. İki tane daha almak için hızlı bir ihaleye çıkıyoruz. Toplamda 4 buzdolabımız olacak. Yeni alacağımız buzdolaplarından biri 700 litre, diğeri de 200 litrelik. Bu depolarla 300-400 bin adet aşıyı saklayabileceğiz” dedi.

Türkiye’nin Çin’den 50 milyon doz aşı sipariş ettiğini belirten Pilli, “Cumartesi günü Türkiye’deki yetkililerle görüştük, henüz aşı yok. 27’sine kadar aşı kampanyaları başlayacak” şeklinde konuştu.



KARANTİNASIZ GİRİŞLER…

Pilli, Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı, HP Milletvekili Tolga Atakan’ın, yılbaşına yönelik “karantinasız” charter seferlerin gündemde olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine, “Önce sağlık, sonra ekonomi” dedi.

Halk sağlığı için ne Üst Komitenin ne de Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir zaman taviz vermediğini söyleyen Pilli, “Bundan sonra da vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Önce sağlık, sonra ekonomi” diyen Pilli, “Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok, sağlıkla ilgili ne gerekirse yapılacaktır” şeklinde konuştu.



