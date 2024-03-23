Osman Örek anılacak

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda yapılacak tören, saat 10.00'da başlayacak.
Törende, Cumhurbaşkanı ve Örek’in ailesi tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.
Osman Örek’in ailesi adına Yeşim Örek’in konuşması ile devam edecek tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ile sona erecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.