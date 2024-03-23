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Osman Örek anılacak

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Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında yarın düzenlenecek törenle anılacak.

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Osman Örek anılacak
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Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda yapılacak tören, saat 10.00'da başlayacak.
Törende, Cumhurbaşkanı ve Örek’in ailesi tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde  bayraklar göndere çekilecek.
Osman Örek’in ailesi adına Yeşim Örek’in konuşması ile devam edecek tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ile sona erecek.
 
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