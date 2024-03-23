banner913
banner932
Osman Örek anılacak
Osman Örek anılacak
14 0
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
19 0
 
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
14 0
Günlük yağış miktarları
Günlük yağış miktarları
66 0
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
22 0
"Biz +1 farklıyız"
24 0
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
80 0
banner1012

Alsancak’ta trafik kazası1 kişi yaralandı

banner1020

Alsancak’ta bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

banner974
Alsancak’ta trafik kazası1 kişi yaralandı
banner971

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 07.20’de, Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru çift şeritli yolun sağında seyreden Atilla Karagülle (E-51)  yönetimindeki  SK 505 plakalı salon araç ile  dikkatsizce sol şeride geçince,  gerisinden sol şerit içerisinde yine aynı istikamete doğru aşırı süratli ve  297 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Peters Vitali (E-38) yönetimindeki MHK 094 plakalı salon aracın önünü tıkadı ve  çarpışma gerçekleşti.
 Çarpmanın etkisiyle savrulan SK 505  plakalı araç yolu ikiye ayıran refüje  çarpıp takla attıktan sonra karşı şeride geçip tavanı üzerinde durdu.
 Kaza sonucu yaralanan SK 505 plakalı araç sürücüsü Atilla Karagülle Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde  acil serviste gördüğü tedavinin ardından yine aynı serviste  müşahede altına alındı.
 MHK 094 plakalı araç sürücüsü tutuklandı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.