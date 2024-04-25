Başbakan Ünal Üstel, İsias davasına ilişkin son gelişmelerle ilgili bilgi almak üzere İstanbul’a gitti. Üstel, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelecek ekiplerle İstanbul’da buluşarak, Adıyaman’a hareket edecek.

Başbakan Üstel, Havalimanı’nda yaptığı konuşmada, “Bu dava KKTC’nin davası demiştik. Hepimizin ortak davası demiştik ve bu sözümüze uygun davranıyoruz” diyerek, süreçleri yakından izlediklerini kaydetti.

Meclis heyetinin de geçen hafta Ankara’ya giderek, çalışmaları yerinde takip ettiğine işaret eden Üstel, uzman heyetler tarafından bilirkişi raporlarının hazırlanması noktasında da devreye girdiklerini söyledi.

Üstel, “Başbakan ve Başbakanlık olarak bir davanın takibi, bir davanın yürütülmesi ile alakalı ne gerekiyorsa yaptık, nerede olmamız gerekiyorsa olduk. Ve olmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

“Ailelerimizi bir gün bile yalnız bırakmadık. Bırakmamaya da devam edeceğiz. Bilmenizi istiyorum ki ortak davamızın arkasındayız. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Umuyorum en kısa sürede davalar tamamlanacak ve adalet yerini bulacaktır” diye konuşan Üstel, Türk adaletine güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

