Hizmetleri unutulamaz

Rüstem Tatar, üçüncü ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Türk Mukavemet Teşkilatı’nda ve Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinde büyük hizmetleri olan, uzun yıllar bakanlık başta olmak üzere birçok görevde bulunan Rüstem Z. Tatar, ölümünün üçüncü yıl dönümünde kabri başında dün anıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, babasının başarılı ve mücadeleci bir insan olduğunu, İngiliz sömürge yönetimi döneminde tahsil yaptığı lisenin müdürünün kendisi için övgü dolu bir yazı yazdığını ve bugün o yazıyı arşivden çıkararak basınla paylaştığını belirtti.Tatar, babasının birinciliklerle okullarını bitirerek çok iyi bir tahsil yaptığını söyledi.Babasının 1950’li yıllarda yetkili hesap uzmanı olarak görev yaptığını dile getiren Tatar, Kıbrıslı Türkler arasında Adada yetkili hesap uzmanı olarak görev yapan ilk kişi olan babasının, iyi bir maliyeci, iyi bir aile babası ve iyi bir insan olduğunu kaydetti.Babasının 1955 yılından itibaren adaya büyük hizmetler verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, teknik ekonomist ve maliyeci olarak merhum lider Dr. Fazıl Küçük’ün ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın yanında yer aldığını dolayısıyla Kıbrıs meselesini özünden bilen saygın bir kişi olduğunu belirtti.Eski başbakanlardan Hakkı Atun da konuşmasında, Rüstem Tatar’ın ülkeye vermiş olduğu hizmetlerden bahsetti ve Tatar’ın yetenekleri ve becerilerinin büyük olduğuna değindi.Atun, devlet kademelerinde liyakatin önemine de değinerek, hizmet içi eğitimlere önem verilmesinin KKTC’nin yurtdışındaki imajına da katkı sağlayacağını aktardı.Atun, Tatar’ın çeşitli mevki ve kademelerde topluma hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.Tören dua okunması ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın kabre çiçek sunmasının ardından sona erdi.