“Orta Doğu’ya doru tam yol”

Ekonomist Derviş Kemal Deniz, Kuzey Kıbrıs’ın AB’den yavaş yavaş uzaklaştığını ve bir Avrupa ülkesi olma yerine Orta Doğu ülkesi olma yoluna gittiğini vurguladı



Ekonomist Derviş Kemal Deniz, ülkenin giderek daha da bozulan sosyo-ekonomik durumuyla ilgili “şok” edici bir değerlendirme yaparak, “Kıbrıs’ın kuzeyi AB’den de yavaş yavaş uzaklaşmakta, bir Avrupa ülkesi olma yerine Orta Doğu ülkesi olma yoluna gitmektedir” dedi.

Vatandaşların büyük bir çoğunluğu gittikçe artmakta olan geçim sıkıntısı ve kayıt dışılığın yarattığı gelir dağılımındaki adaletsizlikleri hem yaşadığını hem de izlediğini vurgulayan Deniz, “ülkeye katma değer kazandıracak, KKTC’yi dünyaya daha fazla entegre edecek, en önemlisi iyi eğitimli gençlerimize istihdam sağlayabilecek düzeyde yatırımları da artık görmekten çok uzaktayız” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLİ GENÇLERE İŞ YOK…

AB üyesi Güney Kıbrıs’ın uluslararası ticaret ve finans uygulamalarını dikkate alan yasal alt yapısı ile bu kriz zamanında bile yatırım çekebildiğini kaydeden Deniz, “Kıbrıs’ın kuzeyinde yurt dışından gelen paralar daha çok inşaat sektörüne yönelmekte, bu sektör dışında eğitimli gençlerimize istihdam sağlayacak yatırımlar olmamaktadır” dedi. Deniz, ülkenin mevcut hukuk sisteminin uluslararası yatırımcı için ideal bir sistem olduğunu ve bu sistem üzerinden uluslararası ticari ve finansal yatırımların önünü açacak yasaların da hazırlanması gerektiği üzerinde durdu.

Bir dönem Ekonomi Bakanlığı da yapan Derviş Kemal Deniz, Deniz, “Ülkenin ekonomisine katma değer kazandıracak yatırımlara imkân vermek, AB ile ilişkileri geliştirmek, sahip olduğumuz halâ çok adil hukuk sistemimize bağlı ekonomik alt yapıyı sağlamak için önemli plan ve projeleri yürürlüğe koymamız gerekmektedir. Yoksa yönetenlerin ve çevresinin zenginleştiği, yerel halkın göç ettiği ve mevcut işletmelerde çalışan geçici yabancı çalışanların bulunduğu bir Orta Doğu ülkesi olmaya doğru gideriz” dedi.

