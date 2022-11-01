“Girne yeniden turizmin başkenti olacak”

CTP’nin Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul, Girne’yi yeniden önce Kıbrıs’ın, sonra Akdeniz’in incisi haline getireceklerini, yine turizmin başkenti olacağını söyledi



Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Girne Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Murat Şenkul, seçilmesi halinde, Girne’yi yeniden önce Kıbrıs’ın, sonra Akdeniz’in incisi haline getireceklerini, yine turizmin başkenti olacağını söyledi.

Şenkul dün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş) ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulundu.

Ziyaretlerinde Girne bölgesi halkının yaşadığı sorunları ortaya koyan Şenkul, çözüm önerilerini sivil toplum örgütleriyle paylaştı. Pandemi ve ekonomik krize ek olarak Girne kentinin “bir cazibe kaybı yaşadığını” söyleyen Şenkul, bölge esnafının bundan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Girne kentinin “günden güne kişiliğini kaybettiğini” söyleyen Şenkul, kente bu özelliğini yeniden kazandıracakları inancını belirtti.

Trafik sorununun yanı sıra kanalizasyon problemi yaşandığının altını çizen Şenkul, “insanların bu sebeplerden dolayı Girne’ye gelmekten vazgeçtiklerini” söyledi. Şenkul, “Deniz, dağ ve tarihi eserleriyle Girne halen daha Kıbrıs’ın vazgeçilmez bir şehridir. Ancak bu mevcut yönetim anlayışı devam ettiği sürece bu değer gittikçe kaybolacak” dedi.

Girne Belediyesi’nin mevcut Belediye Başkanı’nın kente liderlik edemediğini savunan Şenkul, Nidai Güngördü’nün şehrin sorunlarından tamamen koptuğunu iddia etti.

