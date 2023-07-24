Orman Dairesi, yangın tehlikesine karşı kırmızı alarm verdi

Orman Dairesi Müdürü Güneş yaptığı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin verdiği bilgilere göre ülkenin sıcak hava kütlesi etkisi altında kalacağını ve bu hafta sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkacağını ve bağıl nemin yüzde 20’nin altına düşeceğini belirterek yangın riskine karşı cuma gününe kadar kırmızı alarm verdiklerini açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, Meteoroloji Dairesi’nin bu hafta hava sıcaklığının 45 dereceye kadar yükseleceğini açıklaması üzerine, yangın riskine karşı cuma gününe kadar kırmızı alarm verdiklerini duyurdu.

Orman Dairesi Müdürü Güneş yaptığı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin verdiği bilgilere göre ülkenin sıcak hava kütlesi etkisi altında kalacağını ve bu hafta sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkacağını ve bağıl nemin yüzde 20’nin altına düşeceğini belirtti.

28 Temmuz Cuma gününe kadar bir dizi önlem aldıklarını kaydeden Güneş, tüm ateşli piknik alanları ve ormanlara girişlerin yasakladığını duyurarak, vatandaşların gereken hassasiyeti göstermelerini istedi.

Fasıl 60 Orman Yasası altından yayınlanmış “Orman Koruma Tüzüğü” Madde 18(1)’in Orman Dairesi Müdürlüğüne verdiği yetkiye dayanarak ormanlara girişi yasakladıklarını kaydeden Güneş, aldıkları önlemleri maddeler halinde kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre alınan önlemler şöyle:

"1. Orman içerisine giren yolları kullanmak zorunda olan vatandaşlarımızın en yakın orman istasyonundan izin almaları gerekmektedir.

2. Yasa gereği 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri elzemdir.

3. Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması (özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması) gerekmektedir.

4. Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından "Alo 177" Orman Dairesine veya yangın ihbarı "Alo 199" İtfaiye ‘ye bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir.

5. Yangın vukuunda da halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması; her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.

6. Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur.

7. Belediyelerin ve halkın kullandıkları çöplük alanlarında yakılarak imha edilen çöpler ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.

8. Ormanlarımızın yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan bu tedbirler doğrultusunda vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalarını ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi Memurlarının ikazlarına uymaları yeni acılar yaşamamamız için elzemdir.

9. Vatandaşlarımızın tamamen geçici mahiyetteki bu tedbirler için anlayış göstereceğini ve hepimizin oksijen ve yaşam kaynağı olan ormanlarımızı koruma konusundaki çabamızda bizlere yardımcı olacağına inancımız tamdır."

