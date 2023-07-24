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Öğretmenlik yazılı sınav tarihleri belli oldu

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Öğretmenlik yazılı sınav tarihleri belli oldu
Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanlığı tarafından her yıl yapılan öğretmenlik sınav tarihleri belli oldu. Adaylar, sınavlara, 18 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
KHK Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi kadroları altında münhal bulunan öğretmenlik sınavlarının I. Oturumu 26 Ağustos 2023 tarihinde, II. Oturumu ise 26-27 Ağustos ile 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde 46 farklı öğretmenlik branşından oluşan sınavlarla yapılacak.
Münhal ilan edilen öğretmenlik branşları ve hangi öğretmenlik branşına hangi bölüm mezunlarının başvurabileceği hakkında tüm bilgilere khk.gov.ct.tr adresli web sitesinin ana sayfasında yer alan öğretmenlik sınav duyuruları butonuna tıklanarak, ulaşılabilecek.
Adaylar, sınavlara, 18 Temmuz-9 Ağustos 2023 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında khk.gov.ct.tr adresli resmi web sitesinden online başvuru yaparak veya online randevu alıp Kamu Hizmeti Komisyonu’na giderek başvuru yapabilecek.
 
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