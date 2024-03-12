Sağlık turizmi için önemli tanıtım

YDÜ Hastanesi, Helsinki’de gerçekleştirilen İskandinav Sağlık Turizmi Zirvesi’nde KKTC’yi temsil ederek, ülkenin sahip olduğu sağlık turizmi potansiyelini ve sunduğu kaliteli hizmet anlayışını Avrupa’ya tanıttı

Helsinki’de gerçekleştirilen ve KiwiMedi Events tarafından düzenlenen 1. İskandinav Sağlık Turizmi Zirvesi, sağlık sektöründe dünyanın önemli kurumlarının yanı sıra, sağlık profesyonellerini ve sağlık turizmi acentelerini bir araya getirdi. Sektöre yön veren güncel konular ve sektörün geleceğine dair öngörülerin paylaşıldığı zirvede, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren firmalar arasındaki iş birliği olanaklarını geliştirmek için B2B (business-to-business) toplantıları da düzenlendi.

1. İskandinav Sağlık Turizmi Zirvesi’nde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni Kalite Koordinatörü Burcu Süerdem, Uluslararası Hasta Ofisi Uzmanı Damla Demirci İpar ve Pazarlama İletişimi ve Hasta Kabul Hizmetleri Müdürü Feyza Akıner Bundak temsil etti.

Son teknoloji donanımı ve alanlarının en önemli isimlerinden oluşan hekim kadrosu ile hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Eylül 2023’te TEMOS akreditasyonunu almaya hak kazanmıştı. Zirvede, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni akredite eden Temos International GmbH’nin CEO’su Dr. Claudia Mika da yer aldı.

Helsinki’de gerçekleştirilen İskandinav Sağlık Turizmi Zirvesine katılarak, KKTC’nin sağlık turizmi potansiyelini ve sundukları kaliteli hizmet anlayışını Avrupa’ya tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, bu tür uluslararası etkinliklerin, ülkeler arasında sağlık hizmetlerinin paylaşılması ve iş birliği olanaklarının artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.



