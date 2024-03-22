Örek ve Çağatay anılacak

Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında, 24 Mart Pazar günü törenle anılacak.Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda yapılacak tören, saat 10.00'da başlayacak.Törende, Cumhurbaşkanı ve Örek’in ailesi tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.Osman Örek’in ailesi adına Yeşim Örek’in konuşması ile devam edecek tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ile sona erecek.ÇAĞATAYÖte yandan KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay, ölümünün 35’inci yılında düzenlenecek törenle anılacak.3 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda yapılacak tören, protokole dahil zevatın yerini alması ile başlayacak.Törende, Cumhurbaşkanı ve Çağatay’ın ailesi tarafından çelenk sunulmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayraklar göndere çekilecek.Mustafa Çağatay’ın ailesi adına emekli Büyükelçi Peker M. Turgud’un konuşma yapacağı tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla sona erecek.