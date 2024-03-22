"Yaşlılara evde bakım uygulaması başlamalı"

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nalça Andrieu, Avrupa’da yaşlıların evde bakımı konusunda ciddi uygulamalar bulunduğunu anımsatarak, KKTC’de de benzer uygulamaların yaygınlaşması gerektiğini söyledi

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen “2. Ulusal Sürdürülebilir Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu”, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyumda yaşlı sağlığı multidisipliner bir yaklaşımla ele alındı. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen sempozyumda, hücre yaşlanması, yaşlılık döneminde kronik hastalıklar, ülkedeki sağlık hizmetleri ve yaşlılarda ruh sağlığı başlıkları konuşuldu.

Sempozyumda yaptığı konuşmada yaşlanan nüfusun artışıyla birlikte oluşan sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarına değinen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, sağlık çalışanlarının ve özellikle hemşirelerin bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştığının altını çizdi. Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, sağlık ve sosyal güvenlik gibi alanlarda da önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Avrupa’da yaşlıların evde bakımı konusunda ciddi uygulamalar bulunduğunu anımsatan Prof. Dr. Nalça Andrieu, bu uygulamalara örnekler vererek KKTC’de de benzer uygulamaların yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Avrupa’da yaşlıların evi veya yaşam alanı her an sağlık hizmetine ulaşabilecekleri şekilde donatılmıştır. Ayrıca, düzenli ziyaret programları da yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Bu uygulamalar henüz ülkemizde yaygın değil. Umarım bizler de ülkemizde ilerleyen zamanlarda benzer uygulamalar görebiliriz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz ise yaptığı açılış konuşmasında; ‘Yaşlılar Haftasının’, yaşlanma ve sağlık konularında farkındalığın artırılması için son derece kıymetli bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Yaşlı nüfusun artış hızıyla doğru orantılı olarak, yaşlanma ve yaşlı sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak son derece önemli” dedi.

Dünya genelinde eğitim ve gelir düzeyindeki artış, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, egzersizin öneminin anlaşılması ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi faktörlerin yaşam süresinin uzamasına katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, yaşlanma olgusunun, özellikle gelişmiş ülkelerde daha belirgin olduğunu, gelişmekte olan ülkeler için ise artık daha fazla önem kazandığını ifade etti. Türkiye ve KKTC gibi ülkelerde yaşlı nüfusun giderek arttığını belirten Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Bu durum, yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitlenmesini de gerektirir. Bu hizmetlerin sunumunda ise hemşireler önemli bir rol oynar. Ekibin diğer üyeleriyle birlikte sağlanacak kapsamlı bakım, yaşlıların sağlık kalitesini artıracak ve sürdürülebilir kılacaktır” dedi.



