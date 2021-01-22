Saner, Girne –Alsancak Yolu 1. Etap projesini yerinde inceledi

Lapta , Alsancak ve Karşıyaka bölgelerinde uzun yıllardır ciddi trafik sıkışıklığına ve ulaşım zorluğuna neden olan yolun, Alsancak –Lapta arasındaki bölümünün, duble yola dönüştürülmesi amacıyla sürdürülen çalışmalarda incelemede bulunan Başbakan Saner, Karayolları Dairesi temsilcileri ve ihaleyi üstlenen Tüfekçi Limited yetkililerinden bilgi aldı

Başbakan Ersan Saner, bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel ile birlikte, yapımı devam eden Girne –Alsancak Yolu 1. Etap projesinde incelemede bulundu.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapta , Alsancak ve Karşıyaka bölgelerinde uzun yıllardır ciddi trafik sıkışıklığına ve ulaşım zorluğuna neden olan yolun, Alsancak –Lapta arasındaki bölümünün, duble yola dönüştürülmesi amacıyla sürdürülen çalışmalarda incelemede bulunan Başbakan Saner, Karayolları Dairesi temsilcileri ve ihaleyi üstlenen Tüfekçi Limited yetkililerinden bilgi aldı.

Başbakan Saner konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu yolun, KKTC’de trafik yükü en ağır yollardan biri olduğunu kaydetti.

Hasan Uzun Petrol ile Yeşiltepe Sapağı arasında kalan 2 kilometrelik güzergahı kapsayan ilk etapta, yol yapımı devam ederken, trafikte standartların yükseltilmesi ve aydınlatmayla ilgili çalışmalar da yürütüldüğünü dile getiren Başbakan Saner, incelemeyi 2021 bütçesinde bu konularla ilgili nasıl bir vizyon ortaya konulacağını gözlemlemek amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Girne –Karşıyaka arasındaki yolun, Girne Beldesini batıya birleştirmek için kullanılan çok önemli bir güzergah olduğunu belirten Başbakan Saner, yolda emniyet tedbirlerinin arttırılması ve trafik standartlarının yükseltilmesinin zaruri konular olduğunu vurguladı.

İleriye yönelik hedefin yolun Güzelyalı’ya kadar olan bölümünün tamamlanması olduğunu kaydeden Saner, yolun Yeşiltepye Sapağına kadar olan 2 kilometrelik ilk etabının tamamlanmasının ardından, hükümet olarak, Güzelyalı’ya kadar olan güzergahta 2’inci etap çalışmalarının nasıl gelişeceğini önümüzdeki günlerde medyayla paylaşacaklarını da ifade etti.

ÜSTEL: “TRAFİK STANDARTLARININ DAHA YUKARILARA ÇEKİLEBİLMESİ İÇİN…”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel ise, yapımı devam eden Girne –Alsancak Yolu 1. Etap Projesinde, duble yol yapım çalışmaları yanında trafik standartlarının daha yukarılara çekilebilmesi için neler yapılabileceğini değerlendireceklerini belirtti.

Üstel, söz konusu yolun, iyileştirilerek süratli bir şekilde tamamlanması ve bundan sonraki süreçte hedeflenen noktaya getirilmesi için neler yapılabileceğini belirlemek amacında olduklarını da ifade etti.

2021 Bütçe görüşmelerinin Cumhuriyet Meclisinde devam ettiğini anımsatarak, bütçenin bitiminde, bu yolun daha da iyileştirilmesi, standartların yukarı çekilerek yolun daha verimli ve çağdaş bir hale getirmek için neler yapılabileceğini ele alacaklarını kaydeden Üstel, incelemenin ardından Başbakan Saner ve Karayolları Dairesi yetkilileriyle değerlendirme yaparak yolu bir an önce tamamlamak istediklerini söyledi.

Projenin ilk etap çalışmaları kapsamında, Hasan Uzun Petrol ve Yeşiltepe Köyü sapağı arasında kalan 2 kilometrelik güzergahın duble yola çevrilerek trafiğin rahatlatılması ve yolun trafik standartlarının yükseltilmesi, projenin ikinci etabındaysa Güzelyalı Bölgesine kadar uzanan güzergahın tamamlanması hedefleniyor.