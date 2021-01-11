Önümüzdeki aylarda da normalin altında yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, Aralık ayının ardından Ocak, Şubat ve Mart aylarında da normalin altında yağış bekleniyor





Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, kurak geçen Aralık ayının ardından, Ocak, Şubat ve Mart aylarında da yağış miktarının normalin altında kalmasını beklediklerini belirtti.

2020 Aralık ayında Batı Mesarya hariç tüm bölgelerde normallerinden az yağış kaydedildiğini belirten Buran, buna bağlı olarak KKTC ortalamasının 55.9 kg/m² ile normalinin yüzde 25 altında kaldığına vurgu yaptı.

Bölgelere göre 2020 Aralık yağış dağılımı

Normali Gerçekleşen Normalinden Farkı

Kuzey Sahil Beşparmak 92.2 67.9 % -26 altında

Batı Mesarya 54.9 70.3 % 28 üstünde

Orta Mesarya 52.1 44.8 % -14 altında

Doğu Mesarya 60.2 25.4 % -58 altında

Doğu Sahil 74.2 44.3 % -40 altında

Karpaz 101.9 83.0 % -19 altında

KKTC Ortalaması 74.8 55.9 % -25 altında



Son bir aydır neredeyse hiç yağmurun yağmadığı KKTC’de özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanların gözü hava tahmin raporlarında. Ancak KKTC kurak bir kış geçiriyor ve bu durumun önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, önümüzdeki aylardaki yağışların da normalin altında seyredeceği uyarısında bulundu. Buran, yapılan meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda 2021 Ocak, Şubat ve Mart aylarında hava sıcaklığının normallerinin 2 ile 3 °C üzerinde, yağış miktarlarının ise normallerinin altında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Raif İlker Buran, “Bu veriler ışığında geçmiş aylarda kaydedilen yağış miktarları da göz önünde bulundurularak bölgesel bazda ılık, kurak ve/veya yarı kurak bir kış ve ilkbaharın bizleri beklediğini söyleyebiliriz” dedi.

