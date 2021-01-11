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Önümüzdeki aylarda da normalin altında yağış bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, Aralık ayının ardından Ocak, Şubat ve Mart aylarında da normalin altında yağış bekleniyor

Önümüzdeki aylarda da normalin altında yağış bekleniyor
 
 
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, kurak geçen Aralık ayının ardından, Ocak, Şubat ve Mart aylarında da yağış miktarının normalin altında kalmasını beklediklerini belirtti.
2020 Aralık ayında Batı Mesarya hariç tüm bölgelerde normallerinden az yağış kaydedildiğini belirten Buran,  buna bağlı olarak KKTC ortalamasının 55.9 kg/m² ile normalinin yüzde 25 altında kaldığına vurgu yaptı.
Bölgelere göre 2020  Aralık yağış dağılımı
                                               Normali          Gerçekleşen               Normalinden Farkı
Kuzey Sahil Beşparmak        92.2                 67.9                            % -26 altında
Batı Mesarya                         54.9                 70.3                            % 28 üstünde
Orta Mesarya                         52.1                 44.8                             % -14 altında
Doğu Mesarya                       60.2                 25.4                            % -58 altında
Doğu Sahil                             74.2                 44.3                            % -40 altında
Karpaz                                    101.9               83.0                            % -19 altında
KKTC Ortalaması                  74.8                 55.9                            % -25 altında
 
Son bir aydır neredeyse hiç yağmurun yağmadığı KKTC’de özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanların gözü hava tahmin raporlarında.  Ancak KKTC kurak bir kış geçiriyor ve bu durumun önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. 
Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, önümüzdeki aylardaki yağışların da normalin altında seyredeceği uyarısında bulundu.  Buran, yapılan meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda 2021 Ocak, Şubat ve Mart aylarında hava sıcaklığının normallerinin 2 ile 3 °C üzerinde, yağış miktarlarının ise normallerinin altında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü kaydetti.
Raif İlker Buran, “Bu veriler ışığında geçmiş aylarda kaydedilen yağış miktarları da göz önünde bulundurularak bölgesel bazda ılık, kurak ve/veya yarı kurak bir kış ve ilkbaharın bizleri beklediğini söyleyebiliriz” dedi.
 
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