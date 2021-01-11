Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi, dünden başlayarak Çarşamba öğlenine kadar, Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu. Daire, yaptığı açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.



“İlk, orta ve yükseköğrenimde tarım eğitimi verilmeli”



Kelle, ilk, orta ve yükseköğrenimde tarım eğitimi verilmesi yönünde öneride bulundu ve tarıma dayalı bölgelerde tarımın zorunlu, diğer bölgelerde ise seçmeli dersler arasında olması gerektiğini kaydetti



Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç. Kelle, yayımladığı mesajla, Türkiye’de tarımsal eğitimin başlamasının 175. yıldönümünü kutladı.

Kelle mesajında, KKTC’de tarımsal eğitimin sadece üniversiteler ve Güzelyurt Meslek Lisesi öncülüğünde yapıldığına dikkat çekti ve tarımsal eğitimin önemini vurguladı.

Kelle, ilk, orta ve yükseköğrenimde tarım eğitimi verilmesi yönünde öneride bulundu ve tarıma dayalı bölgelerde tarımın zorunlu, diğer bölgelerde ise seçmeli dersler arasında olması gerektiğini kaydetti.

KKTC’de Tarım Meslek Lisesi sayısının artırılması gerektiğini belirten Kelle, bu liselerde eğitim alan öğrencilerin, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültelerine girişlerinin avantajlı hale getirilmesini de önerdi.

Üniversitelerdeki tarım teknikerliği kontenjanlarının artırılmasının ve bu bölümden Ziraat Mühendisliği Fakültelerine geçişin mümkün kılınmasının yararlı olacağını ifade eden Kelle, öğrenci kalitesinin de artırılmasını istedi.

KKTC’de tarımsal politikalar belirlenirken, doğru tespitlerle yola çıkıp doğru çözümleri ortaya koymak gerektiğini vurgulayan Kelle, tarım sektöründe uzun yıllardan beridir siyasilerin ortaya koydukları günlük politikalar neticesinde bir çok sorunun ortaya çıktığını ifade etti.

Bu sorunların çözümünün mümkün olduğunu kaydeden Kelle, ancak kısır politikalar nedeniyle sorunların çözümsüz kaldığını belirtti.

2021’DE HAVA KOŞULLARINDAN DOLAYI SIKINTILI GÜNLER YAŞANACAK

2021 yılında hava koşullarından dolayı sıkıntılı günler yaşayacağını da ifade eden Kelle, 2021 yılı hasat sezonunun bereketli olmasını diledi.

