Dr. Dizdarlı, okullarda da yerinde aşılanmaya başlanabileceğini belirtti



Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi emekli Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı aşılanmanın hızlanarak tamamlanması gerektiğini söyledi.

Dizdarlı “Önümüzdeki 15 gün çok kritik” dedi.

Okulların da eğitim- öğretim yılının açılması sonucu okullarda da yerinde aşılanmaya başlanabileceğini belirten Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı bu konuda hızlı bir planlama yapması gerektiğini söyledi.

Dizdarlı, “Çocuklar ve gençler çok önemli kendileri kovid olsa da belki atlatabilir ama evlere taşıma riskleri vardır. 12-18 yaş grubu aşılanmalı. Dünya Sağlık Örgütü, çocuklar için Biontec aşısını öneriyor” dedi.



