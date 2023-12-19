Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki bir yolun haftanın en az iki günü çirkefle kapandığını söyleyerek, ne LTB’nin ne de hiçbir dairenin konuyla ilgilenmemesinden yakındı

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki bir yolun haftanın en az iki günü çirkefle kapandığını söyledi. Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yarkıner, “Burası Lefkoşa Sanayi Bölgesi ve haftanın en az 2 günü önümüz çirkefle kapanıyor” dedi.

Bu konuyu defalarca dile getirdiklerini belirten Yarkıner, bir türlü tedbir alınmadığını vurguladı. Yarkıner, “Tedbir almayacaklar sadece eşkıya gibi yapmadıkları hizmetin, göstermedikleri sorumluluğun haracını alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde kendilerini ziyarete gelen misafirlere karşı utanç duyduklarını belirten Yarkıner, utancın artık yerini öfkeye bıraktığının altını çizdi. Ne Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ne de hiçbir dairenin konuyla ilgilenmediğine dikkat çeken Yarkıner, “Devlet malı deniz, yemeyen domuz, bu ülke vatandaşın saygısını bu zihniyetten dolayı kaybetti.

